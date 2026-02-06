Tras los reclamos vecinales, talaron una araucaria en barrio Roma por el peligro de caída de piñones gigantes

Luego de meses de inquietud y reclamos de vecinos del barrio Roma, la Municipalidad de Santa Fe, a través de la Dirección de Arbolado, procedió a talar dos ejemplares de araucarias ubicados en Alfonso Durán al 4100 y Juan Díaz de Solís al 2400, que representaban un riesgo para el tránsito y la seguridad de quienes circulan por la zona.
Los árboles, añosos y de gran porte, venían generando preocupación porque sus piñas —frutos típicos de estas especies— podían pesar alrededor de 3 a 4 kilos y caer desde alturas considerables sobre veredas, calles y vehículos. Los vecinos advirtieron que ya se habían producido daños en chapas y parabrisas, y temían que los impactos pudieran causar lesiones más graves.
Personal municipal comenzó con la extracción de uno de los ejemplares tras un operativo coordinado por la Dirección de Arbolado. El otro árbol no pudo retirarse de inmediato ya que en sus ramas se encontraba un panal de abejas. Es necesaria su fumigación para garantizar la seguridad de los trabajadores y transeúntes; una vez realizada esta intervención, se retirará también. "Se le dio intervención al área de Control de Plagas", informó el Municipio.
Los piñones recolectados en las calles de barrio Roma. El Litoral
Hasta el momento esta segunda araucaria no se extrajo pero "se le sacaron todos los frutos para que no genere posibles inconvenientes y preservar a peatones y vecinos".
Cuando se realice la extracción -prevista para las próximas semanas- "se realizará la compensación ambiental cuando comience el plan de forestación, previsto para mediados de marzo/abril", indicó el municipio.
Compensación ambiental
La compensación ambiental depende del tamaño de árbol y la cantidad de co2 (dióxido de carbono) absorbido y O2 (oxígeno) liberado.
Esto significa que por un árbol de gran porte se calculan aproximadamente la plantación de unos 30 árboles pequeños.
Advertidos
Vecinos de la cuadra habían denunciado no sólo el peligro que implicaban los frutos al caer, sino también la falta de respuestas concretas ante solicitudes anteriores para intervenir en los árboles. En algunos casos, intentos previos de poda o extracción habían sido sancionados por la Municipalidad por no contar con las autorizaciones correspondientes.
Longevos
Las araucarias son árboles de crecimiento lento y gran longevidad que pueden alcanzar alturas superiores a los 10 metros. Su ciclo reproductivo tardío y la producción de frutos de gran tamaño —característica que los transforma en atractivos naturales—, en este caso se convirtieron en un factor de riesgo en un entorno urbano densamente transitado.
La intervención municipal, impulsada por el reclamo vecinal y motivada en la seguridad pública, pone fin a una disputa que combinaba la valoración del patrimonio arbóreo con la necesidad de proteger a quienes viven y circulan en la zona.
Cabe mencionar también que otro grupo de vecinos de la zona se quejaron por la tala, al entender que debían quitar sólo los frutos y cuidar los árboles.