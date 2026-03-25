La argentina que produce shows con estrellas de Broadway

Agustina Casella decidió apostar por su sueño cuando todavía estaba por empezar la universidad en Argentina. Hoy, instalada en Nueva York, trabaja en uno de los espacios de cabaret más reconocidos de la ciudad y produce espectáculos junto a artistas de Broadway, mientras consolida su propia productora independiente.
La historia comenzó antes de la pandemia. A principios de 2020, Agustina participó de un programa de intercambio con Go Broadway que la llevó a Nueva York por dos semanas para entrenar con profesionales de la industria teatral. Durante esa experiencia audicionó para la prestigiosa academia AMDA (The American Musical and Dramatic Academy). Fue aceptada con una beca, y la noticia llegó apenas una semana antes de comenzar la carrera de Gestión de Medios y Entretenimientos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en Buenos Aires.
Formación en teatro musical.
Pero entonces el mundo se detuvo. La pandemia de Covid-19 obligó a postergar su mudanza a Estados Unidos. Durante ese año y medio de incertidumbre, Agustina decidió no frenar su formación y continuó sus estudios en Gestión de Medios y Entretenimientos en Argentina, una base que, sin saberlo entonces, terminaría siendo clave en su recorrido profesional.
Formación y crecimientoen Nueva York
En julio de 2021 finalmente se instaló en Nueva York para comenzar su formación en el Conservatorio de Teatro Musical en AMDA. Se graduó en septiembre de 2022, en una ciudad que renacía culturalmente después del golpe más duro que haya recibido la industria teatral en décadas.
La historia comenzó antes de la pandemia.
Tras finalizar sus estudios, comenzó a trabajar con teatros y a participar en distintos espectáculos dentro del circuito neoyorquino, dando sus primeros pasos profesionales en una de las escenas más competitivas del mundo.
En paralelo, empezó a trabajar en The Green Room 42, un reconocido espacio de cabaret en Nueva York donde artistas de Broadway presentan shows especiales en sus “nights off”. Allí comenzó a involucrarse no solo como artista, sino también en el detrás de escena de la producción, desarrollando habilidades en gestión, coordinación y armado de espectáculos en vivo.
Consolidaciónprofesional
En febrero de 2024 dio un nuevo paso académico: fue nuevamente becada, esta vez por The New School, para completar su Bachelor of Fine Arts in Musical Theatre. Se graduó en mayo de 2025, consolidando una formación que combina entrenamiento artístico y mirada estratégica sobre la industria del entretenimiento.
Carrera artística en crecimiento.
Hoy se desempeña como Project Manager en The Green Room 42, donde trabaja con artistas de renombre internacional como Reeve Carney, Eva Noblezada, Kevin Chamberlin, Marilu Henner, Gianmarco Soresi, y Ricky Rojas, Susie Mosher, entre muchos otros.
Pero su crecimiento no se limita a trabajar con figuras consagradas. Junto a amigos fundó Russell & Rose Productions, una productora independiente dedicada a la creación y producción de espectáculos de cabaret en distintos espacios de Nueva York. Desde allí impulsan nuevos talentos, desarrollan propuestas originales y generan oportunidades para artistas emergentes. Algunos de los intérpretes que participaron en sus primeras producciones hoy forman parte de elencos de Broadway, un logro que refleja el impacto de su trabajo en la escena local.
Agustina Casella en Nueva York.
Proyección a futuro
Lo que comenzó como una estudiante que buscaba obtener un título en gestión del entretenimiento ha cerrado el círculo en Nueva York, donde Agustina ahora coordina artistas, equipos creativos y producciones en vivo a diario.
Detrás de escena en producción.
De cara al futuro, Casella espera seguir desarrollando proyectos que combinen la interpretación y la producción. A través de su trabajo, busca crear espacios donde intérpretes y escritores emergentes puedan desarrollar nuevo material, asumir riesgos creativos y conectarse con el público, mientras continúa construyendo su carrera dentro de la industria de Broadway.
A medida que continúa desarrollando nuevos proyectos y expandiendo su compañía de producción, Agustina Casella representa a una nueva generación de artistas argentinos que no solo sueñan con Broadway, sino que construyen sus carreras dentro de él.