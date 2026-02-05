Cine y confesiones

Meryl Streep reveló el lado más duro de volver a ser Miranda Priestly

La multipremiada actriz abrió su corazón sobre lo que significó volver a interpretar a Miranda Priestly en la secuela de El diablo viste a la moda. Más allá del glamour y la nostalgia, Meryl Streep reveló que el rodaje fue física y emocionalmente agotador, con jornadas en las que la exigencia le hizo replantearse si valía la pena revivir a uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.