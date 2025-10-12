Lady Gaga se suma a la secuela de El diablo viste a la moda junto a Meryl Streep y Anne Hathaway
La cantante y actriz formará parte de la esperada segunda entrega del clásico de 2006, que comenzó a rodarse en Europa y llegará a los cines en mayo de 2026. Streep vuelve como Miranda Priestly, en un duelo de poder con Emily Blunt.
Lady Gaga fue vista grabando escenas en Milán para la secuela de “El diablo viste a la moda”.
Los fanáticos de El diablo viste a la moda cuentan los días para el regreso de uno de los filmes más emblemáticos del siglo XXI. Casi dos décadas después del estreno original, la secuela ya está en marcha y traerá de vuelta al elenco estelar encabezado por Meryl Streep,Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.
Pero la sorpresa mayor llegó con el anuncio de que Lady Gaga se sumará al reparto. La noticia fue confirmada por Variety, el medio especializado en cine y espectáculos de Hollywood, que detalló que la filmación comenzó el pasado 30 de junio y que la artista ya fue vista en Milán durante una de las jornadas de rodaje.
Un regreso con brillo y nuevos desafíos
De acuerdo con la información publicada, todavía no trascendió qué papel interpretará Lady Gaga en esta nueva entrega. Sin embargo, las redes sociales se encendieron tras la difusión de imágenes en las que se la ve en el set, vestida con un atuendo futurista, que muchos ya relacionan con el universo glamoroso y competitivo de la moda.
La cantante de Just Dance y Bad Romance lleva varios años consolidando su carrera actoral. Su interpretación en Nace una estrella (2018), junto a Bradley Cooper, le valió una nominación al Óscar y un Globo de Oro. Luego participó en American Horror Story y en la segunda temporada de Merlina, de Netflix, mostrando su versatilidad y magnetismo frente a cámara.
Esta vez, Gaga compartirá escena con íconos de la actuación. Meryl Streep retomará el papel de la temible e impecable Miranda Priestly, mientras que Anne Hathaway volverá como Andy Sachs, la asistente que alguna vez desafió al imperio de la revista Runway. Emily Blunt, por su parte, regresa en la piel de Emily Charlton, ahora convertida en ejecutiva rival.
Meryl Streep volverá a interpretar a Miranda Priestly, la icónica editora de Runway. Foto:Archivo
De la pasarela al poder: la trama de la secuela
Según la sinopsis adelantada por IMDB, El diablo viste a la moda 2 abordará “la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton, su antigua ayudante convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos y la inminente jubilación de Miranda”.
La historia promete reflejar las transformaciones del mundo de la moda y los medios en las últimas dos décadas, con una mirada más actual y crítica sobre la industria, el poder femenino y el costo del éxito.
La película está dirigida nuevamente por David Frankel, el realizador de la primera entrega, e inspirada en la novela de Lauren Weisberger, exasistente de Anna Wintour, la legendaria editora de Vogue. El film original recaudó más de 326 millones de dólares y se convirtió en un fenómeno cultural, gracias a su humor ácido, su estética impecable y sus inolvidables frases.
Anne Hathaway y Emily Blunt retomarán sus papeles. Foto: Archivo
Recientemente, Streep y Tucci fueron vistos juntos en el desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán, donde compartieron primera fila y desataron un momento viral al encontrarse con la mismísima Anna Wintour. Muchos interpretaron ese cruce como una ingeniosa estrategia de promoción para el film.
Por otro lado, se suman al elenco Simone Ashley (Sex Education), Helen J. Shen (Maybe Happy Ending), Conrad Ricamora (Oh, Mary!) y el comediante Caleb Hearon, quienes aportarán nuevos matices al universo de Runway.
El rodaje se desarrolla entre Londres, París y Milán, ciudades emblemáticas del diseño, y el estreno mundial está previsto para el 1 de mayo de 2026 bajo el sello de 20th Century Studios.
La expectativa crece entre los fans que recuerdan con nostalgia las escenas icónicas de la primera película: los desfiles, las oficinas de Manhattan y la frase inmortal de Miranda —“That’s all”—, convertida en un símbolo de autoridad y elegancia despiadada.
“Lo fascinante de El diablo viste a la moda es cómo logró trascender el mundo de la moda para convertirse en una metáfora sobre la ambición, la identidad y el precio de pertenecer”, expresó recientemente Hathaway en una entrevista.
Mientras tanto, en las redes sociales, los seguidores de Gaga celebran su incorporación al elenco con la etiqueta #TheDevilWearsGaga, imaginando qué tipo de personaje podría interpretar: una diseñadora vanguardista, una rival mediática o incluso la heredera de Miranda Priestly.
