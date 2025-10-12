Lady Gaga se suma a la secuela de El diablo viste a la moda junto a Meryl Streep y Anne Hathaway

La cantante y actriz formará parte de la esperada segunda entrega del clásico de 2006, que comenzó a rodarse en Europa y llegará a los cines en mayo de 2026. Streep vuelve como Miranda Priestly, en un duelo de poder con Emily Blunt.