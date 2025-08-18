Anne Hathaway: cinco secretos que no conocías de la estrella de Hollywood

Con una carrera consolidada en Hollywood y papeles icónicos como en "Los Miserables" o "El diablo viste a la moda", Anne Hathaway es una de las actrices más queridas y versátiles de su generación. Pero fuera del set, la artista tiene un mundo propio lleno de intereses personales, sensibilidad y autenticidad.
A continuación, cinco datos que muestran su costado más humano y desconocido.
1. Un pasado como cantante
Antes de convertirse en estrella de cine, Hathaway tuvo una fuerte conexión con la música. En su infancia, participó en coros escolares y obras musicales, donde descubrió su pasión por el canto y la danza. Aunque no desarrolló una carrera profesional en ese ámbito, aún hoy disfruta cantar y bailar en privado, como forma de expresión personal.
Cuando no está filmando, la actriz encuentra calma entre plantas y flores. La jardinería es para ella una vía de escape, un momento de conexión con la naturaleza que le permite relajarse y recargar energías. En varias entrevistas confesó que le gusta tener su propio espacio verde en casa, donde puede desconectarse del ritmo vertiginoso de su carrera.
3. Fascinación por la moda vintage
Anne Hathaway tiene un estilo único que combina elegancia, audacia y personalidad. Fuera de las alfombras rojas, se declara amante de la moda vintage: disfruta recorrer tiendas de segunda mano en busca de prendas únicas, que luego combina con piezas modernas para lograr un look auténtico. Su gusto por lo retro refleja una sensibilidad estética que va más allá de las tendencias.
En medio del frenesí de Hollywood, Hathaway apuesta por el equilibrio emocional y mental. Es practicante de la meditación y se ha mostrado interesada en diversas formas de espiritualidad. Para ella, estas prácticas son fundamentales para mantenerse centrada y presente, tanto en su vida profesional como familiar.
5. La familia como refugio
Más allá del glamour, la actriz pone a su familia en el centro de su vida. Tiene un vínculo muy cercano con sus padres y hermanos, quienes la acompañaron desde sus inicios. Hoy, como madre, asegura que su hija le enseñó a valorar los momentos simples y cotidianos. “La maternidad me cambió por completo”, expresó en varias ocasiones.
Anne Hathaway no solo deslumbra en la pantalla: su vida íntima está marcada por pasiones sencillas, vínculos profundos y una búsqueda constante de bienestar. Con cada revelación, demuestra que detrás de la figura pública hay una mujer auténtica, sensible y multifacética.
