Anne Hathaway: cinco secretos que no conocías de la estrella de Hollywood

La actriz ganadora del Oscar sorprende con facetas desconocidas: desde su amor por la jardinería hasta su pasión por la moda vintage y la meditación. Un recorrido por su vida más allá de la pantalla.

Anne Hathaway: cinco secretos que no conocías de la estrella de Hollywood. Crédito: Reuters.
 20:03
Con una carrera consolidada en Hollywood y papeles icónicos como en "Los Miserables" o "El diablo viste a la moda", Anne Hathaway es una de las actrices más queridas y versátiles de su generación. Pero fuera del set, la artista tiene un mundo propio lleno de intereses personales, sensibilidad y autenticidad.

A continuación, cinco datos que muestran su costado más humano y desconocido.

Actor Anne Hathaway arrives at the Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala (Met Gala) to celebrate the opening of “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” in the Manhattan borough of New York, U.S., May 7, 2018. REUTERS/Carlo Allegri eeuu nueva york Anne Hathaway gala MET 2018 gala 70 aniversario del Museo MetropolitanoUn recorrido por su vida más allá de la pantalla. Crédito: Reuters.

1. Un pasado como cantante

Antes de convertirse en estrella de cine, Hathaway tuvo una fuerte conexión con la música. En su infancia, participó en coros escolares y obras musicales, donde descubrió su pasión por el canto y la danza. Aunque no desarrolló una carrera profesional en ese ámbito, aún hoy disfruta cantar y bailar en privado, como forma de expresión personal.

2. El amor por la jardinería

Cuando no está filmando, la actriz encuentra calma entre plantas y flores. La jardinería es para ella una vía de escape, un momento de conexión con la naturaleza que le permite relajarse y recargar energías. En varias entrevistas confesó que le gusta tener su propio espacio verde en casa, donde puede desconectarse del ritmo vertiginoso de su carrera.

REFILE - CORRECTING CATEGORY Anne Hathaway holds her Oscar for winning Best Supporting Actress for her role in "Les Miserables" at the 85th Academy Awards in Hollywood, California February 24, 2013. REUTERS/Mike Blake (UNITED STATES TAGS: - Tags: ENTERTAINMENT) (OSCARS-BACKSTAGE) los angeles eeuu Anne Hathaway entrega premios Oscar 2013 ganadora mejor actriz de reparto ganadora por la pelicula Los miserablesLa actriz ganadora del Oscar sorprende con facetas desconocidas. Crédito: Reuters.

3. Fascinación por la moda vintage

Anne Hathaway tiene un estilo único que combina elegancia, audacia y personalidad. Fuera de las alfombras rojas, se declara amante de la moda vintage: disfruta recorrer tiendas de segunda mano en busca de prendas únicas, que luego combina con piezas modernas para lograr un look auténtico. Su gusto por lo retro refleja una sensibilidad estética que va más allá de las tendencias.

4. La espiritualidad como guía

En medio del frenesí de Hollywood, Hathaway apuesta por el equilibrio emocional y mental. Es practicante de la meditación y se ha mostrado interesada en diversas formas de espiritualidad. Para ella, estas prácticas son fundamentales para mantenerse centrada y presente, tanto en su vida profesional como familiar.

Actress Anne Hathaway poses at the world premiere of her and co-star Jake Gyllenhaal's film 'Love & Other Drugs' at the opening night gala at AFI Fest 2010 in Hollywood , California in this November 4, 2010 file photograph. Actors James Franco and Hathaway have been named co-hosts of the film industry's upcoming Academy Awards, Oscar organizers said on November 29, 2010. The pair are currently starring in two movies that some experts believe could earn them nominations for one of the world's top movie honors when they are given out on February 27, 2011. REUTERS/Fred Prouser (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT) eeuu Anne Hathaway estreno premier cine pelicula actriz coprotagonista de la pelicula invitadosAnne Hathaway es una de las actrices más queridas y versátiles de su generación. Crédito: Reuters.

5. La familia como refugio

Más allá del glamour, la actriz pone a su familia en el centro de su vida. Tiene un vínculo muy cercano con sus padres y hermanos, quienes la acompañaron desde sus inicios. Hoy, como madre, asegura que su hija le enseñó a valorar los momentos simples y cotidianos. “La maternidad me cambió por completo”, expresó en varias ocasiones.

Anne Hathaway no solo deslumbra en la pantalla: su vida íntima está marcada por pasiones sencillas, vínculos profundos y una búsqueda constante de bienestar. Con cada revelación, demuestra que detrás de la figura pública hay una mujer auténtica, sensible y multifacética.

