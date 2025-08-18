#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Belleza

Borrar las cejas es la nueva moda viral en redes sociales

La tendencia gana popularidad entre influencers y celebridades, aunque especialistas advierten sobre posibles riesgos para la piel y el crecimiento del vello.

Influencers muestran cómo transformar el rostro sin cejas naturales.
 11:01
Por: 

Esta tendencia se popularizó en redes sociales y entre celebridades, combinando estética extrema, creatividad y autoexpresión, aunque especialistas alertan sobre posibles riesgos para la piel y el crecimiento del vello.

Recientemente una nueva moda estética se impuso en redes sociales: la de borrar completamente las cejas. Lo que hace algunos años habría parecido un acto extremo ahora se muestra como una opción de estilo y autoexpresión para muchos jóvenes y amantes del maquillaje experimental. Sin embargo, esta práctica también generó críticas y preocupación entre expertos en dermatología.

Mirá tambiénUñas de charol: colores, tips y diseños que vas a querer copiar

La tendencia consiste en eliminar prácticamente todo rastro de vello en la zona de las cejas, ya sea mediante depilación con cera, pinzas, láser o productos químicos diseñados para aclarar o disolver el vello. Una vez lograda la apariencia de “cejas invisibles”, muchas personas optan por dibujar nuevas formas con maquillaje, lápices especiales o micropigmentación.

Riesgos y precauciones

Aunque el resultado puede ser llamativo, borrar las cejas no está exento de riesgos. La piel en la zona es sensible y cualquier procedimiento agresivo puede provocar irritación, enrojecimiento, inflamación e incluso infecciones.

La tendencia de borrar las cejas divide opiniones en redes sociales.La tendencia de borrar las cejas divide opiniones en redes sociales.

Además, eliminar el vello de forma permanente mediante láser o productos químicos puede afectar el crecimiento futuro de las cejas, haciendo que sea difícil o imposible recuperar su aspecto natural. Entre los principales riesgos y precauciones, se destacan:

  • Irritación cutánea: la depilación excesiva o el uso de productos químicos agresivos pueden causar molestias y reacciones alérgicas.
  • Infecciones: la piel dañada por cera o pinzas es más susceptible a infecciones bacterianas.
  • Dificultad para recuperación: en algunos casos, el vello puede tardar mucho en crecer o no volver a hacerlo.
  • Resultados poco naturales: el exceso de borrado puede dificultar el diseño posterior con maquillaje o micropigmentación.

Por estas razones, los especialistas recomiendan evaluar los métodos disponibles y, si se busca un cambio permanente, consultar con profesionales en estética o dermatología antes de decidir borrar completamente las cejas.

Autoexpresión detrás de la tendencia

Para muchos jóvenes y creadores de contenido, borrar las cejas es mucho más que un cambio estético: es una forma de expresión personal y artística. Las redes sociales jugaron un papel central en la popularización de esta moda, ya que los influencers y celebridades comparten sus transformaciones y tutoriales paso a paso, mostrando cómo se puede reinventar la imagen facial de manera radical.

Esta práctica también ha abierto debates sobre los estándares de belleza y la presión social que sienten los usuarios para seguir tendencias extremas. Mientras algunos la ven como un acto de liberación y creatividad, otros la consideran peligrosa o innecesaria, especialmente para adolescentes que podrían imitar estos procedimientos sin conocer los riesgos.

La moda apuesta a la creatividad y la autoexpresión facial.La moda apuesta a la creatividad y la autoexpresión facial.

Entre los aspectos que hacen atractiva esta tendencia se encuentran:

  • Versatilidad estética: permite experimentar con diferentes estilos y formas de cejas.
  • Transformación radical: ofrece un cambio de imagen llamativo que puede reforzar la personalidad o la identidad visual de la persona.
  • Popularidad en redes: la viralidad de los tutoriales y el contenido de celebridades incentiva la imitación.
  • Innovación artística: algunos usuarios combinan borrado de cejas con maquillaje creativo, piercings o tatuajes faciales.

A pesar de su creciente popularidad, la tendencia también divide opiniones, y en muchos foros digitales se discute si este tipo de modas extremas es saludable o simplemente una expresión estética efímera.

El fenómeno de borrar las cejas demuestra cómo las redes sociales pueden transformar prácticas de belleza en movimientos virales. A diferencia de estilos tradicionales de maquillaje o depilación, esta moda apuesta por la audacia y la creatividad, cuestionando los cánones de lo que se considera atractivo o aceptable.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Especial Nosotros

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro