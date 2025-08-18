Borrar las cejas es la nueva moda viral en redes sociales

Esta tendencia se popularizó en redes sociales y entre celebridades, combinando estética extrema, creatividad y autoexpresión, aunque especialistas alertan sobre posibles riesgos para la piel y el crecimiento del vello.
La tendencia gana popularidad entre influencers y celebridades, aunque especialistas advierten sobre posibles riesgos para la piel y el crecimiento del vello.
Esta tendencia se popularizó en redes sociales y entre celebridades, combinando estética extrema, creatividad y autoexpresión, aunque especialistas alertan sobre posibles riesgos para la piel y el crecimiento del vello.
Recientemente una nueva moda estética se impuso en redes sociales: la de borrar completamente las cejas. Lo que hace algunos años habría parecido un acto extremo ahora se muestra como una opción de estilo y autoexpresión para muchos jóvenes y amantes del maquillaje experimental. Sin embargo, esta práctica también generó críticas y preocupación entre expertos en dermatología.
La tendencia consiste en eliminar prácticamente todo rastro de vello en la zona de las cejas, ya sea mediante depilación con cera, pinzas, láser o productos químicos diseñados para aclarar o disolver el vello. Una vez lograda la apariencia de “cejas invisibles”, muchas personas optan por dibujar nuevas formas con maquillaje, lápices especiales o micropigmentación.
Aunque el resultado puede ser llamativo, borrar las cejas no está exento de riesgos. La piel en la zona es sensible y cualquier procedimiento agresivo puede provocar irritación, enrojecimiento, inflamación e incluso infecciones.
Además, eliminar el vello de forma permanente mediante láser o productos químicos puede afectar el crecimiento futuro de las cejas, haciendo que sea difícil o imposible recuperar su aspecto natural. Entre los principales riesgos y precauciones, se destacan:
Por estas razones, los especialistas recomiendan evaluar los métodos disponibles y, si se busca un cambio permanente, consultar con profesionales en estética o dermatología antes de decidir borrar completamente las cejas.
Para muchos jóvenes y creadores de contenido, borrar las cejas es mucho más que un cambio estético: es una forma de expresión personal y artística. Las redes sociales jugaron un papel central en la popularización de esta moda, ya que los influencers y celebridades comparten sus transformaciones y tutoriales paso a paso, mostrando cómo se puede reinventar la imagen facial de manera radical.
Esta práctica también ha abierto debates sobre los estándares de belleza y la presión social que sienten los usuarios para seguir tendencias extremas. Mientras algunos la ven como un acto de liberación y creatividad, otros la consideran peligrosa o innecesaria, especialmente para adolescentes que podrían imitar estos procedimientos sin conocer los riesgos.
Entre los aspectos que hacen atractiva esta tendencia se encuentran:
A pesar de su creciente popularidad, la tendencia también divide opiniones, y en muchos foros digitales se discute si este tipo de modas extremas es saludable o simplemente una expresión estética efímera.
El fenómeno de borrar las cejas demuestra cómo las redes sociales pueden transformar prácticas de belleza en movimientos virales. A diferencia de estilos tradicionales de maquillaje o depilación, esta moda apuesta por la audacia y la creatividad, cuestionando los cánones de lo que se considera atractivo o aceptable.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.