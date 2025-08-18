Recuperá tus lentes rayados con solo dos productos caseros

Tener los lentes rayados es un problema cotidiano que afecta tanto la estética como la funcionalidad de las gafas. Las pequeñas marcas en el cristal pueden dificultar la visión, causar fatiga ocular y hacer que los lentes se vean viejos antes de tiempo.
Afortunadamente, existen soluciones sencillas y económicas que permiten restaurar los lentes y en Revista Nosotros te contamos de cuáles se trata. Con productos caseros comunes, es posible mejorar la apariencia y prolongar la vida útil de las gafas.
Bicarbonato de sodio
El bicarbonato de sodio es uno de los remedios más conocidos para eliminar rayaduras superficiales en lentes. Su textura ligeramente abrasiva permite pulir las pequeñas marcas sin dañar el material si se utiliza correctamente. Para aprovechar sus beneficios, se debe mezclar una pequeña cantidad de bicarbonato con unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa.
El bicarbonato de sodio combina con agua para formar una pasta que suaviza marcas.
Esta mezcla se aplica sobre los lentes utilizando un paño suave y limpio, realizando movimientos circulares durante unos minutos. Luego, se enjuagan con agua fría y se secan con un paño de microfibra. Este procedimiento ayuda a disminuir la visibilidad de los rayones superficiales y mejora la claridad de los lentes.
Es importante destacar que este método funciona mejor en lentes de plástico o acrílico y no es recomendable para gafas con recubrimientos especiales, como antirreflejos o polarizadas, ya que podría afectar la capa protectora. Sin embargo, para rayaduras ligeras y desgastes cotidianos, el bicarbonato representa una alternativa accesible y eficaz.
Pasta de dientes
Otro producto casero ampliamente utilizado para pulir lentes es la pasta de dientes. Es fundamental elegir una pasta que sea blanca, sin gel ni partículas abrasivas grandes, ya que estas últimas podrían empeorar el daño.
La pasta de dientes actúa como un pulidor suave para eliminar rayones superficiales.
El procedimiento es similar al del bicarbonato: se coloca una pequeña cantidad de pasta sobre un paño limpio y se frota suavemente en círculos sobre la superficie rayada. Después de un par de minutos de pulido, se enjuaga con agua y se seca cuidadosamente.
La pasta de dientes actúa como un pulidor suave, alisando las microfracturas que generan los rayones y disminuyendo su visibilidad. Aunque no logra eliminar marcas profundas, es una solución rápida para mejorar la apariencia de los lentes de manera temporal o para rayones pequeños. Al igual que con el bicarbonato, se recomienda usarla con precaución en lentes con recubrimientos especiales.
Consejos adicionales
Además de utilizar productos caseros, es clave adoptar hábitos que prevengan nuevas rayaduras. Guardar las gafas en un estuche rígido, limpiar los lentes únicamente con paños de microfibra y evitar colocarlos con el cristal hacia abajo sobre superficies duras son prácticas esenciales.
Guardar las gafas en un estuche rígido prolonga los resultados.
También es recomendable limpiar regularmente los lentes con agua y jabón neutro antes de aplicar cualquier pulido, evitando que la suciedad actúe como abrasivo y genere más rayones.
Con un cuidado constante y el uso de estos productos caseros, es posible mantener los lentes más claros y funcionales durante más tiempo. Bicarbonato de sodio y pasta de dientes se consolidan como soluciones accesibles y económicas que ayudan a prolongar la vida de las gafas sin necesidad de invertir en servicios costosos o reemplazos frecuentes.
