Anne Hathaway sufrió una estrepitosa caída durante el rodaje de “El Diablo viste a la moda 2”

La actriz estadounidense y ganadora del Oscar Anne Hathaway, de 42 años, fue vista cayendo por unas escaleras mientras rodaba una escena de El Diablo Viste a la Moda 2 durante este miércoles 27 de agosto en la ciudad de Nueva York.
Las imágenes de la caída en Nueva York durante la filmación de la secuela de “The Devil Wears Prada” se volvieron virales por lo aparatoso, pero también por la buena actitud de la actriz ante la situación.
En la escena, la actriz va vestida de manera elegante con una falda negra, una blusa estampada beige, unos lentes de sol y unos tacones de tirantes negros.
Y precisamente los tacones fueron los que le jugaron una mala pasada: justo cuando la actriz empezaba a bajar las escaleras, un tacón se le rompió y quedó entre los escalones.
Las cámaras grabaron el momento y también captaron cuando el personal de la película se acercó a la actriz para ver si se encontraba bien.
La situación no pasó a mayores, la actriz se levantó con la sonrisa que la caracteriza y sólo exclamó: “estoy bien”, ante los aplausos de las personas que se encontraban ahí.
En ningún momento, la actriz perdió el glamour y jamás dejó caer el bagel que traía en la mano.
En la secuela, Miranda (Meryl Streep) seguirá al frente de Runway, lidiando con los obstáculos del sector editorial, con la revista ahora en decadencia.
El personaje de Emily Blunt será ahora una ejecutiva de un conglomerado de marcas de lujo que se anuncia con Runway. Descubre qué famosos harán cameos y quiénes no volverán para la nueva película.
En esta nueva entrega veremos caras conocidas y otras apariciones serán de manera estelar, adentrándose al concurrido mundo de la moda, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt volverán a ser Miranda, Andy y Emily una vez más.
Stanley Tucci se confirma que volverá a ser Nigel. Se incorpora al reparto Kenneth Branagh en el papel del marido de Miranda. También estarán Simone Ashley, Lucy Liu, Pauline Chalamet, B.J. Novak o Justin Theroux.
