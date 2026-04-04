Obras viales

Humboldt: avanza la repavimentación clave sobre calle Batistín Salvetti

El Ejecutivo local continúa con su plan de bacheo y repavimentación, concretando obras clave para mejorar la circulación y la seguridad vial. En esta etapa, se intervino un tramo estratégico de calle Batistín Salvetti, que presentaba un importante deterioro.