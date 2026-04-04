En el marco de un plan sostenido de mantenimiento urbano, la localidad de Humboldt continúa ejecutando trabajos de bacheo y repavimentación en distintos sectores.
Humboldt: avanza la repavimentación clave sobre calle Batistín Salvetti
El Ejecutivo local continúa con su plan de bacheo y repavimentación, concretando obras clave para mejorar la circulación y la seguridad vial. En esta etapa, se intervino un tramo estratégico de calle Batistín Salvetti, que presentaba un importante deterioro.
En esta oportunidad, las tareas se concentraron en calle Batistín Salvetti, específicamente en el tramo comprendido entre José Palmero y San José.
Se trata de un sector que presentaba un avanzado estado de erosión y deterioro, situación que generaba dificultades tanto para la circulación vehicular como para la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.
Una obra necesaria y largamente esperada
La intervención en este tramo responde a una demanda concreta de los vecinos, quienes venían manifestando la necesidad de mejorar las condiciones de la calzada.
Con la repavimentación, se busca no solo optimizar la transitabilidad, sino también prevenir futuros inconvenientes derivados del desgaste estructural.
Desde la comuna destacaron que este tipo de obras forman parte de una planificación integral que apunta a sostener y mejorar la infraestructura vial urbana en el mediano y largo plazo.
Gestión de recursos y trabajo en equipo
La concreción de esta obra fue posible gracias a la gestión de recursos que permiten dar respuestas efectivas a las necesidades de la comunidad.
En ese sentido, se remarcó la importancia de la administración eficiente y la planificación para llevar adelante intervenciones de este tipo.
Asimismo, se puso en valor el compromiso del personal comunal, cuyo trabajo diario resulta fundamental para ejecutar las obras y garantizar su correcta finalización.
Un compromiso sostenido con el espacio público
El avance del plan de bacheo refleja una política sostenida orientada al mejoramiento de los espacios públicos y la calidad de vida de los vecinos.
La comuna de Humboldt continúa trabajando en distintos puntos de la localidad, con el objetivo de consolidar una infraestructura urbana más segura, accesible y duradera.