La localidad de Franck se prepara para el inicio del ciclo lectivo 2026 de su Escuela de Arte y Oficios, previsto para el lunes 6 de abril.
La Escuela de Arte y Oficios de Franck abre sus puertas a más de 700 estudiantes
Con 730 alumnos inscriptos y una variada oferta de formación, la Escuela de Arte y Oficios de Franck inicia el ciclo lectivo 2026. Autoridades y docentes definieron los lineamientos pedagógicos para un año que apuesta a la inclusión, la capacitación y la inserción laboral.
En ese marco, el presidente comunal Damián Franzen, junto al equipo de Gestión Educativa, encabezó un plenario con docentes con el objetivo de definir la metodología de trabajo y los principales lineamientos pedagógicos.
El encuentro permitió coordinar estrategias y consolidar una propuesta educativa que, año tras año, se adapta a las demandas de la comunidad.
Una institución consolidada
Con una trayectoria de diez años, la Escuela de Arte y Oficios se ha convertido en un referente regional en materia de formación. Para este ciclo, la institución contará con 730 alumnos, reflejando un sostenido crecimiento en la matrícula y el interés por sus propuestas.
La oferta educativa incluye 36 opciones formativas distribuidas en distintas áreas, entre ellas artes manuales, música, lenguaje, actualización profesional y oficios, lo que permite llegar a públicos diversos con distintas necesidades.
Formación con salida laboral
Uno de los pilares de la institución es el módulo de oficios, orientado a brindar herramientas concretas para el mundo del trabajo. En este sentido, los cursos cuentan con certificaciones articuladas con el Ministerio de Trabajo de la Provincia, facilitando la inserción laboral de quienes participan.
Esta articulación refuerza el perfil práctico de la escuela, vinculando la capacitación con oportunidades reales de empleo.
Además de la formación técnica, la Escuela de Arte y Oficios sostiene un fuerte compromiso social. A través de su sistema de becas, garantiza el acceso a la educación a personas con discapacidad o de bajos recursos, promoviendo la igualdad de oportunidades.
Durante el plenario, Franzen destacó la importancia de mantener y fortalecer estas políticas públicas, al tiempo que valoró el rol de los docentes en la construcción de un modelo educativo inclusivo, dinámico y de calidad.
El inicio de este nuevo ciclo lectivo reafirma el rol de la educación como motor de desarrollo en Franck.
La Escuela de Arte y Oficios no solo forma en habilidades técnicas, sino que también contribuye a fortalecer el tejido social y productivo de la comunidad, consolidándose como un espacio clave para el crecimiento individual y colectivo.