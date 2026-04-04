Edición 2026

La Escuela de Arte y Oficios de Franck abre sus puertas a más de 700 estudiantes

Con 730 alumnos inscriptos y una variada oferta de formación, la Escuela de Arte y Oficios de Franck inicia el ciclo lectivo 2026. Autoridades y docentes definieron los lineamientos pedagógicos para un año que apuesta a la inclusión, la capacitación y la inserción laboral.