Santa Fe violenta

Asesinaron a balazos a un joven en barrio Yapeyú

La víctima tenía 28 años y una bala le atravesó el pecho. Ocurrió durante la noche de este viernes, en inmediaciones del cruce de avenida Teniente Loza y calle Ruiz. La policía secuestró una pistola de grueso calibre y municiones.