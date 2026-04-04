Un joven de 26 años fue asesinado durante la noche del viernes en las calles de la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Asesinaron a balazos a un joven en barrio Yapeyú
La víctima tenía 28 años y una bala le atravesó el pecho. Ocurrió durante la noche de este viernes, en inmediaciones del cruce de avenida Teniente Loza y calle Ruiz. La policía secuestró una pistola de grueso calibre y municiones.
El cadáver del muchacho fue hallado tendido sobre el pavimento por vecinos del lugar, en inmediaciones del cruce de avenida Teniente Loza y calle Ruiz, que inmediatamente llamaron a la Central de Emergencias 911..
Una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó minutos más tarde a la escena y encontraron el cuerpo, que aparentemente había sido atravesado por un proyectil a la altura de las axilas.
Cuando llegó una ambulancia del servicio público de emergencias de la provincia 107, el médico constató que la víctima ya había fallecido.
Arma de guerra
En un momento, ya durante los primeros minutos del sábado, un vecino se acercó a los uniformados y les comentó que en el patio de su casa alguien había descartado una bolsa de tela.
Los policías ingresaron al domicilio y revisaron el elemento descripto por el propietario.
Adentro había una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, dos cargadores con municiones compatibles con el arma de fuego, y más cartuchos de ese y otros calibres.
Investigación
Por decisión de la Fiscalía, el cadáver fue retirado por personal de la Agrupación de Bomberos Zapadores y trasladado hasta la Morgue Judicial, donde se iba a practicar la autopsia.
Por su pate, peritos de la División Criminalística de la Policía de Investigaciones examinaron la escena del hecho en busca de detalles de interés para la causa.
El joven asesinado se llamaba Ignacio Manuel Villarruel, tenía 26 años y se domiciliaba muy cerca de la escena del crimen.