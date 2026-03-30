El FMI renueva advertencias por la guerra

Fortalezas nuevas y viejas debilidades de la economía Argentina ante el shock externo de Medio Oriente

El organismo advierte impactos energéticos, alimenticios y financieros. El país los enfrenta con superávits en hidrocarburos y granos, pero con reservas internacionales netas que apenas se recuperan desde saldos negativos. Economía suelta pesos; ¿van a recuperación o a inflación?