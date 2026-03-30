Vuelve a aumentar la tarifa del transporte escolar en Santa Fe
David Monsalvo, presidente de la Asociación de Transportistas, detalló cómo el incremento del combustible y otros costos obligan a ajustar los valores para los padres sin afectar la cantidad de estudiantes que usan el servicio.
Parte del aumento será absorbido por los transportistas para no afectar a los padres.
El transporte escolar en la ciudad de Santa Fe aplicará un nuevo ajuste en sus tarifas, impulsado por el aumento del precio del combustible, que se incrementó a raíz de la guerra en Medio Oriente. Los mayores costos operativos de los vehículos, junto con la inflación, generaron presión sobre los transportistas.
En este marco, David Monsalvo, presidente de la Asociación de Transportistas, explicó la situación: “Teníamos una proyección que habíamos sacado de un incremento y arrancamos marzo con 130.000 pesos, pero con el tema de la guerra el combustible fue aumentando los costos increíblemente y nos vemos obligados a absorber un poco y otro poco va a ser para los padres”.
Monsalvo detalló que sus vehículos funcionan con gasoil premiums, lo que eleva aún más los costos ya que “te ata que tengas que consumir el combustible más caro que viene”.
Ajustedetarifas
El aumento será de entre 5% y 10%, dependiendo de la zona y la distancia del recorrido: “La mayoría de Santa Fe va a ser un 5%, que va a ser 5.000 pesos más o menos. Es un tratar de entre todos ir paliando el costo del combustible. No va a apretando el bolsillo del padre”, aseguró Monsalvo.
Llenar el tanque de 100 litros de lunes a viernes supera los 200.000 pesos.
El objetivo, agregó, es que los incrementos no afecten la cantidad de estudiantes que utilizan el servicio: “Si aumentamos directamente el porcentaje de lo que aumentó el combustible nos vamos a quedar sin chicos en el transporte. La idea es buscarle la vuelta y absorber nosotros un gran porcentaje del aumento y un poquitito trasladarlo al precio”.
Desafíosdelsector
Monsalvo también señaló que, aunque la cantidad de estudiantes no disminuyó, los transportistas enfrentan costos cada vez mayores a la hora de adquirir o renovar sus unidades. “Los cambios del dólar hicieron que la brecha sea muy grande con respecto a un auto. Una camioneta 0 km arranca en 65 millones de pesos hasta 130 o 140”, explicó, destacando la magnitud de la inversión necesaria.
Pese a los aumentos, la cantidad de estudiantes que usan el transporte escolar se mantiene estable.
Además, explicó que los gastos diarios de los vehículos representan un costo significativo para los transportistas, ya que llenar el tanque de una camioneta de 100 litros de lunes a viernes implica un gasto de más de 200.000 pesos.
A esto se suman impuestos como la tasa de fiscalización de la ciudad de Santa Fe y otros incrementos que los transportistas deben absorber, porque no pueden trasladar todos los aumentos directamente a las tarifas.
Finalmente, Monsalvo indicó que las reuniones para definir los incrementos se realizan semana a semana: “Nos juntamos a hablar la última semana del mes porque es día a día, es buscarle el porcentaje de aumento para poder sacar una precisión para mayo, porque es lo que hicimos en marzo, si no es imposible”.