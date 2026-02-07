Servicio

Transporte escolar en Santa Fe: la tarifa aumentará un 30% en 2026

Desde la Asociación de Transportes Escolares Afines confirmaron que el servicio tendrá un incremento del 30% durante el ciclo lectivo 2026. La suba será gradual y responde al aumento sostenido de costos, especialmente combustible y mantenimiento de los vehículos.