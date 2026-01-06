Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases y las fechas clave en cada provincia

El Ministerio de Capital Humano oficializó el calendario escolar 2026 en todo el país. El cronograma establece el inicio del ciclo lectivo, el receso invernal y la finalización de clases en cada jurisdicción, con algunas diferencias según la región. En la mayoría de las provincias, las clases comenzarán entre fines de febrero y los primeros días de marzo.
Inicio del ciclo lectivo
El calendario marca que varias provincias iniciarán las clases el 23, 24 o 25 de febrero, entre ellas CABA, Chubut, Jujuy, Mendoza, Neuquén, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Santiago del Estero será la que arranque más temprano, el 18 de febrero, mientras que la mayoría de las jurisdicciones, como Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, comenzarán el 2 de marzo.
En la provincia de Santa Fe, el ciclo lectivo 2026 dará inicio el 2 de marzo, en línea con lo dispuesto por otras provincias del centro y norte del país. Esta fecha también fue definida para Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán.
Las clases comenzarán entre mediados de febrero y principios de marzo, según cada jurisdicción.
Vacaciones de invierno
El receso invernal presentará tres esquemas principales. Un grupo de provincias, entre ellas Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Mendoza, tendrá vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio. Otro conjunto, mayoritario, descansará del 13 al 24 de julio, mientras que Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero fijaron el receso del 20 al 31 de julio.
Estas diferencias responden a criterios climáticos, turísticos y organizativos definidos por cada jurisdicción en coordinación con el Consejo Federal de Educación.
El cronograma garantiza el cumplimiento de los 190 días de clase establecidos a nivel nacional.
Finalización de clases
El cierre del ciclo lectivo también muestra variaciones. En la mayoría de las provincias, las clases finalizarán el 18 de diciembre de 2026. Sin embargo, Buenos Aires y Mendoza extenderán el calendario hasta el 22 de diciembre, mientras que La Pampa lo hará hasta el 23 de diciembre. Formosa concluirá el ciclo el 17 de diciembre.
En Santa Fe, el calendario prevé la finalización de las clases el 18 de diciembre, cumpliendo con el objetivo de garantizar los 190 días de clase establecidos a nivel nacional.