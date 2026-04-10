Cirugía mayor en el Estado nacional

El ahorro de cargos que redefine el gasto público y el rol del Estado en la era Milei

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la administración pública nacional redujo su dotación en más de 64.000 puestos, marcando una caída acumulada del 18,9% que impacta desde organismos de salud y ciencia hasta el transporte ferroviario.