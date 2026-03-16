Milei prometió "devolver" US$ 500 mil millones

El gobierno celebra el superávit fiscal de febrero, a pesar de siete meses de baja en la recaudación

En el primer bimestre el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,4% del PBI y un superávit financiero de 0,1% del PBI. El ajuste que impacta en la actividad explica el balance a pesar de la baja de ingresos.