Pide acelerar la reforma tributaria

Osvaldo Giordano advierte que el trabajo no se recompone volviendo al viejo modelo

Reconoce que se pierden empleos que “solo existían porque eran tolerados y funcionales en una economía cerrada e ineficiente”. Dice que las empresas deben reconvertirse para competir, y que el país debe tolerar algo de inflación y recomponer el crédito.