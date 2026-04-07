Javier Milei explicó que la desinflación está siendo más lenta por una combinación de ajustes pendientes en precios regulados y factores externos que elevan costos, mediante una entrevista con el medio español El Debate.
Milei explicó por qué la inflación baja más lento de lo esperado
En una entrevista con un medio español, el mandatario sostuvo que la baja en el índice de precios sufre ajustes pendientes en tarifas, suba del petróleo y el impacto del conflicto en Medio Oriente.
El presidente indicó que la inflación mayorista ya "viaja por debajo del 1% mensual" y que la baja al consumidor encuentra rezagos por tarifas y regulaciones, lo que dificulta una caída más rápida de los precios.
El mandatario afirmó que "queda pendiente una gran corrección de precios regulados que hace que vaya a tardar más en verse el efecto sobre la inflación", sostuvo Milei.
Agregó que, también, hay un ajuste relativo en materias primas que debe concretarse. En la entrevista sostuvo que la proyección aproxima una inflación mayorista cercana al 10% anual y una minorista en torno al 20% anual.
Impacto de la guerra
Milei destacó también alertó sobre el alza del petróleo y el efecto del conflicto en Medio Oriente, y relacionó ese movimiento con presiones sobre los combustibles locales.
A su vez defendió el ajuste fiscal implementado, afirmó que redujo gasto y eliminó impuestos y sostuvo que esas medidas forman parte del camino para consolidar la desinflación.
El presidente explicó además que esos ajustes pendientes incluyen tarifarios y otros precios regulados que, al corregirse, deberían ayudar a acelerar la baja de la inflación al consumidor.
Asimismo, en la entrevista con el medio español, Milei vinculó el salto del crudo con un incremento en combustibles de cerca del 20% y pidió continuar con el ajuste de precios relativos.
Insistió en que el alza internacional del petróleo es un factor clave para entender el impacto sobre los precios domésticos. Señaló que el crudo pasó de USD 70 a USD 110 por barril y que ese movimiento presionó los costos de los combustibles en Argentina.
Esa dinámica externa, explicó, complica la transmisión inmediata de la baja mayorista hacia la inflación minorista porque genera incrementos en insumos y en los tarifarios que aún están pendientes de corrección. El presidente vinculó ese fenómeno con la necesidad de ajustar precios relativos en materias primas.
Como resultado, Milei vinculó el conflicto en Oriente y las mayores cotizaciones del petróleo con una demora en la caída de los precios de consumo, y resaltó que esos efectos internacionales son parte del diagnóstico sobre por qué la desinflación es más lenta.
Rumbo fiscal e interna política
En la entrevista también defendió el ajuste fiscal como eje de su gestión y explicó que la reducción del gasto fue la herramienta para devolver recursos a la sociedad. Dijo que su administración aplicó un ajuste fiscal que permitió terminar con el déficit en meses.
Respecto al escenario político, Milei señaló resistencias internas y mencionó a Victoria Villarruel por actitudes que, según él, complicaron la implementación de reformas en el Congreso. Atribuyó demoras legislativas a esas tensiones y a bloqueos en la aprobación de normas clave.
El reconocimiento presidencial sobre los obstáculos políticos se combina, según Milei, con la necesidad técnica de completar ajustes pendientes en tarifarios y precios regulados para consolidar la baja de la inflación.
Como consecuencia institucional, el Gobierno mantiene la expectativa de continuar con correcciones de precios y con la disciplina fiscal para lograr mayor avance en la desinflación y mitigar el impacto sobre el poder adquisitivo.