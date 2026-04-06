El Gobierno nacional formalizó la autorización de anticipos financieros por hasta $400.000 millones destinados a un conjunto de provincias, en el marco de un esquema orientado a aliviar tensiones de corto plazo en las cuentas públicas subnacionales.
El Gobierno autorizó anticipos por $400.000 millones para provincias: cómo funciona el esquema
La medida, oficializada por decreto, busca asistir a doce distritos con problemas de liquidez mediante adelantos de coparticipación que deberán devolverse dentro del año.
La decisión quedó plasmada en un decreto publicado en el Boletín Oficial y se enmarca en una estrategia para ordenar la asistencia financiera a las jurisdicciones.
Según se desprende de la normativa, el objetivo principal es “subsanar dificultades financieras transitorias” de los distritos alcanzados, en un contexto de menor disponibilidad de recursos y caída real de la recaudación.
Adelanto de coparticipación
El esquema implementado por el Ejecutivo consiste en adelantar a las provincias parte de los fondos que les corresponden por el régimen de coparticipación federal de impuestos. Es decir, no se trata de transferencias extraordinarias, sino de recursos propios de cada jurisdicción que son girados de manera anticipada para cubrir necesidades inmediatas.
El monto total autorizado alcanza hasta los $400.000 millones y será distribuido entre doce provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. A este grupo se suma Entre Ríos, que ya había accedido a un mecanismo similar a comienzos de 2026.
De acuerdo con lo establecido, los fondos deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal. Además, se fijó una tasa cercana al 15%, significativamente menor a las condiciones que enfrentan las provincias si buscan financiamiento en el mercado, donde los costos pueden ubicarse entre el 30% y el 45%.
En términos operativos, el nuevo sistema reemplaza la lógica de pedidos mensuales de asistencia extraordinaria. A partir de ahora, cada provincia deberá informar con anticipación sus necesidades financieras, lo que permitirá —según sostienen desde el Gobierno— una administración más ordenada y previsible de los recursos.
Objetivos de la medida
La decisión se produce en un escenario de deterioro de las cuentas públicas tanto a nivel nacional como provincial. Durante los primeros meses de 2026, la recaudación tributaria mostró caídas en términos reales, lo que impactó directamente en las transferencias automáticas hacia las provincias.
Este escenario generó dificultades para afrontar gastos corrientes, como el pago de salarios y proveedores, lo que llevó a varias jurisdicciones a evaluar alternativas de financiamiento. Sin embargo, las altas tasas de interés del mercado representan una limitación significativa para los gobiernos provinciales.
En ese marco, el esquema de anticipos busca ofrecer una herramienta de financiamiento más accesible, evitando que las provincias recurran al endeudamiento en condiciones desfavorables.