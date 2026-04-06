El Gobierno nacional oficializó la realización de un homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas que se llevará a cabo en 2027, cuando se cumplan 45 años del conflicto.
El Gobierno oficializó un homenaje a veteranos de Malvinas para 2027: cómo será el reconocimiento
La medida se formalizó a través de un decreto y prevé una distinción especial en el 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur. La organización estará a cargo de la Secretaría General de la Presidencia.
La decisión, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante el acto del 2 de abril, quedó formalizada mediante un decreto que encomienda a la Secretaría General de la Presidencia la organización del reconocimiento.
La iniciativa se inscribe en una serie de anuncios vinculados a las Fuerzas Armadas y al reclamo de soberanía sobre las islas, en el marco de una nueva conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Reconocimiento institucional
Según lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, el homenaje incluirá una distinción formal a los excombatientes, en lo que se plantea como un reconocimiento pendiente del Estado nacional hacia quienes participaron del conflicto bélico de 1982.
El propio Milei había adelantado la medida al encabezar el acto central en Plaza San Martín, donde sostuvo que el aniversario número 45 “será muy especial” y que el Gobierno otorgará “una merecida distinción” a los veteranos.
La organización del evento quedará bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, que deberá definir los detalles del homenaje, incluyendo el formato, los alcances del reconocimiento y las actividades previstas.
Desde el oficialismo interpretan la decisión como parte de una política de “revalorización” de las Fuerzas Armadas y de quienes combatieron en Malvinas. En esa línea, también se remarcó que el reconocimiento no se limita a un acto simbólico, sino que busca reforzar el lugar institucional de los veteranos dentro de la sociedad.
La medida se conoce en un contexto en el que distintos sectores políticos vienen impulsando iniciativas para ampliar los beneficios y reconocimientos a excombatientes, tanto en el Congreso como en distintas jurisdicciones del país.
Reclamo de soberanía y políticas para las Fuerzas Armadas
El anuncio del homenaje se dio en el marco del acto oficial por el 2 de abril, fecha en la que se recuerda a los caídos y veteranos de la guerra iniciada en 1982, cuando tropas argentinas desembarcaron en las islas en disputa con el Reino Unido.
Durante ese acto, el Presidente reafirmó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y sostuvo que la disputa continúa siendo reconocida por organismos internacionales como un caso de colonialismo que debe resolverse mediante el diálogo.
Además del homenaje previsto para 2027, el Gobierno vinculó esta iniciativa con otras medidas orientadas al ámbito militar. Entre ellas, el mandatario mencionó la necesidad de recomponer los salarios de las Fuerzas Armadas y avanzar en una reorganización del sistema de salud militar, con el objetivo de mejorar la cobertura para el personal y sus familias.
En ese mismo contexto, también se anunció la intención de destinar parte de los ingresos provenientes de privatizaciones al fortalecimiento del sistema de defensa nacional, como parte de una estrategia más amplia que, según el Ejecutivo, apunta a reconstruir capacidades operativas y jerarquizar el rol de las fuerzas.
El homenaje a los veteranos, en ese sentido, se presenta como uno de los ejes simbólicos de esa política, con el objetivo de reconocer a quienes participaron en el conflicto y reforzar su lugar en la memoria colectiva.
De cara a 2027, cuando se cumpla un nuevo aniversario significativo de la guerra, el Gobierno buscará instalar esta conmemoración como un evento central dentro del calendario oficial, con una impronta institucional y alcance nacional.