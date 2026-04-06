La escena tuvo una carga simbólica y política que excede el protocolo. Este lunes, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a su par chileno, José Antonio Kast, en el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde su asunción el pasado 11 de marzo.
Milei y Kast sellan una nueva alianza política y reconfiguran el eje con Chile
En su primer viaje internacional tras asumir, el mandatario chileno fue recibido en Casa Rosada y avanzó en una agenda común que redefine el vínculo bilateral y proyecta un nuevo eje político regional con fuerte sintonía ideológica y estratégica frente al escenario global actual.
El encuentro, que incluyó una foto institucional en el Salón Blanco, marcó el inicio de una etapa bilateral que busca consolidar una alianza ideológica en la región, con eje en políticas económicas liberales y una mirada común sobre seguridad, migración y el rol del Estado.
La visita también se inscribe en una tradición diplomática entre ambos países: los presidentes de Chile suelen elegir Buenos Aires como primer destino internacional. Ya lo había hecho Gabriel Boric durante la gestión de Alberto Fernández, aunque en un contexto político muy distinto.
Kast arribó a la Casa Rosada a las 10.15 acompañado por una nutrida comitiva que incluyó al canciller Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y la subsecretaria Paula Estévez.
Por su parte, Milei estuvo acompañado por su equipo más cercano: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entre otros funcionarios.
Tras la breve exposición ante las cámaras, ambos mandatarios se trasladaron al despacho presidencial para mantener una reunión privada en la que avanzaron sobre una agenda común que promete impactar en el tablero regional.
Un giro político que deja atrás tensiones
El encuentro entre Milei y Kast no solo tiene valor institucional, sino que también simboliza un cambio de época en la relación entre Argentina y Chile. Durante los últimos años, bajo el liderazgo de Boric, las tensiones ideológicas habían marcado el vínculo bilateral.
Ahora, la sintonía política entre ambos presidentes habilita un escenario de cooperación más fluido. Ambos comparten una visión económica basada en el libre mercado, la reducción del gasto público y la apertura comercial.
También coinciden en la necesidad de endurecer políticas migratorias y reforzar la seguridad interna, temas que han ganado centralidad en sus respectivas agendas de gobierno.
La cercanía ideológica se extiende además al plano internacional. Tanto Milei como Kast mantienen posiciones alineadas con la administración de Donald Trump y participan activamente en espacios como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde confluyen referentes de la derecha global.
La apuesta regional y el impacto geopolítico
La reunión en Buenos Aires abre interrogantes sobre el futuro del mapa político sudamericano. La articulación entre Argentina y Chile podría convertirse en un polo de influencia dentro de la región, especialmente frente a gobiernos de signo contrario.
En este contexto, la alianza Milei-Kast no solo apunta a fortalecer vínculos bilaterales, sino también a proyectar una agenda común en foros internacionales, con énfasis en la defensa de economías abiertas y la cooperación en seguridad.
El gesto político de elegir Argentina como primer destino internacional refuerza ese mensaje. No se trata solo de un gesto protocolar, sino de una señal clara sobre las prioridades del nuevo gobierno chileno.
La expectativa ahora está puesta en los próximos pasos: acuerdos concretos, coordinación en organismos multilaterales y una agenda económica que pueda traducirse en beneficios tangibles para ambos países.