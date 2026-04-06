Giro regional

Milei y Kast sellan una nueva alianza política y reconfiguran el eje con Chile

En su primer viaje internacional tras asumir, el mandatario chileno fue recibido en Casa Rosada y avanzó en una agenda común que redefine el vínculo bilateral y proyecta un nuevo eje político regional con fuerte sintonía ideológica y estratégica frente al escenario global actual.