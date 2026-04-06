El presidente Javier Milei recibirá este lunes en la Casa Rosada a su par de Chile, José Antonio Kast, en lo que constituye el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde su asunción el pasado 11 de marzo.
Javier Milei recibe a José Antonio Kast en su primera visita oficial y reúne al gabinete en Casa Rosada
El mandatario argentino mantendrá un encuentro bilateral con su par chileno, que eligió a la Argentina como primer destino internacional desde que asumió. La reunión se ampliará a ministros de ambos países.
La agenda incluye un encuentro bilateral y una reunión ampliada con la participación de funcionarios de ambos gobiernos, en un gesto que busca reforzar la relación política y la coordinación regional.
La visita se da en un contexto de afinidad ideológica entre ambos mandatarios y con el objetivo de avanzar en una agenda común en materia económica, de seguridad y vínculos internacionales.
Una visita con fuerte señal política
El encuentro entre Milei y Kast está previsto para la mañana en la Casa Rosada y será el eje central de una agenda breve pero de alto contenido político. La decisión del presidente chileno de elegir a la Argentina como primer destino internacional es leída en ambos gobiernos como una señal de la importancia estratégica de la relación bilateral.
Kast arribó acompañado por una comitiva que incluye a ministros clave de su gabinete, entre ellos los titulares de Relaciones Exteriores, Seguridad y Obras Públicas, además de funcionarios del área económica. La presencia de esta delegación refuerza el carácter operativo del encuentro, que no se limitará a una instancia protocolar.
Según se anticipó, la reunión tendrá un formato ampliado, con participación de ministros argentinos y chilenos, lo que permitirá abordar temas específicos de gestión y coordinación bilateral. Entre los ejes previstos aparecen la seguridad en la región, la cooperación económica y la facilitación del comercio.
La sintonía política entre ambos presidentes es un dato central del vínculo. Tanto Milei como Kast comparten posiciones en materia económica y una mirada crítica sobre los modelos intervencionistas, lo que abre la puerta a una agenda común en foros internacionales y en la región.
Agenda bilateral
La reunión también se inscribe en un proceso más amplio de acercamiento entre ambos países, que comenzó antes de la asunción de Kast. En diciembre de 2025, Milei ya había recibido al entonces presidente electo en Buenos Aires, donde comenzaron a delinear una hoja de ruta conjunta.
En aquel primer contacto se identificaron áreas prioritarias de trabajo, como la lucha contra el crimen organizado, la política migratoria y el fortalecimiento del intercambio comercial. Estos temas volverán a estar sobre la mesa en la reunión de este lunes, ahora con ambos mandatarios en funciones.
El contexto regional también influye en el acercamiento. La llegada de Kast al poder en Chile marcó un giro político en ese país, con una agenda centrada en la seguridad, la reactivación económica y el control migratorio.
Para el Gobierno argentino, el vínculo con Chile adquiere relevancia tanto por la relación histórica entre ambos países como por la posibilidad de articular posiciones comunes en escenarios internacionales. En ese sentido, el encuentro buscará consolidar un canal de diálogo fluido entre los dos gobiernos.
La participación de los gabinetes en pleno apunta a institucionalizar esa relación y a avanzar en acuerdos concretos en áreas estratégicas. Desde infraestructura y ऊर्जा hasta seguridad fronteriza, los temas en agenda reflejan intereses compartidos y desafíos comunes.