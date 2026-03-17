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José Antonio Kast asumió en Chile: mano dura en la frontera y reformas al estilo Trump

Tras una transición marcada por la tensión diplomática con China y el legado de Boric, el líder de la derecha chilena tomó posesión del mando. En diálogo con CyD Litoral, el analista Joaquín Bernardis habló sobre los desafíos económicos y el rol clave que jugará el Congreso en su gestión.