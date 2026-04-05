Casa Rosada y el frente judicial

Los Milei intentarán salvar a Adorni, aunque saben que se trata de una difícil misión

Las actuaciones judiciales contra el jefe de Gabinete de la Nación se potencian en los tribunales federales, mientras el Presidente y la Secretaria general buscan que el tema salga de la agenda pública, algo que por ahora no han conseguido.