Los hermanos Javier y Karina Milei han decidido sostener a Manuel Adorni, pese a que gran parte de sus funcionarios y militantes libertarios sugieren que el jefe de Gabinete debería dar un paso al costado, al menos hasta que se clarifique su situación judicial que avanza con diversas causas en los estrados federales.
Los Milei intentarán salvar a Adorni, aunque saben que se trata de una difícil misión
Las actuaciones judiciales contra el jefe de Gabinete de la Nación se potencian en los tribunales federales, mientras el Presidente y la Secretaria general buscan que el tema salga de la agenda pública, algo que por ahora no han conseguido.
Todo empezó con la presencia de su esposa en el ARG-01 en el que la comitiva presidencial viajó a Nueva York para participar en el Argentina Week. A eso se sumó la excursión turística a Punta del Este en familia con facturas y dineros poco claros, y las dudas por la adquisición de una propiedad en el barrio privado del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, el Indio Cuá Golf Club, con un departamento en el barrio porteño de Caballito mediante una operación, al menos confusa.
Ahora rondan las sombras de otra travesía al exterior que fue negada por el ministro coordinador y tiene que ver con un presunto viaje a Aruba. La situación determinó que Adorni designara un abogado para enfrentar el fuego jurídico, se trata de Matías Ledesma, vinculado al estudio que defendió en su momento al extinto empresario Alfredo Yabrán y al valijero venezolano Guido Antonini Wilson.
Una figura que integra la jefatura de ministros le dijo a El Litoral, en estricto off the récord: “No entiendo porque Manuel no se cuidó más y me pregunto cómo pudo tener tal grado de impericia. Nosotros tenemos pasajes asignados y la chance de ordenar nuestras finanzas cuando accedemos a la función pública. Si yo fuera él me tomaría una licencia -no sé, un tiempo- hasta que todo se clarifique, no digo que no lo quiera hacer quizás, pero si el Presidente le pide mantenerse en su cargo la situación es otra”, reveló el dirigente, que a la vez añadió que “los que trabajamos en esto estamos expuestos y tenemos responsabilidades, como la de rendir cuentas ante la ciudadanía, por ahí él se dejó llevar por el rol que tuvo al principio como vocero, en cambio ser el segundo hombre en importancia en una gestión no es lo mismo. A cualquiera le puede pasar, pero hay que encontrarle una solución a esto que no complique al gobierno, y yo siento que no se puede esperar mucho más”, cerró la voz oficial.
El análisis desde Casa Rosada
Por el clima que se percibe en la Casa Rosada, las condiciones no están dadas para soportar mucho más esta anomalía en la administración, ya que todo lo que se anuncie por la positiva queda empañado por el entramado que dará novedades constantes en los tribunales federales de Comodoro Py. Pocos infieren en Balcarce 50 que el cuello de botella legal se pueda liberar de esta coyuntura negativa rápidamente para retomar la senda de la ‘normalidad’.
Desde las oficinas del principal asesor presidencial, Santiago Caputo, expresaron que tienen que pasar unas semanas más “para ver si el tema sigue siendo de interés público o es algo mediático, que como tantas otras tramas construidas desde el periodismo y los medios, pasan de largo”, opinó una fuente calificada de Las Fuerzas del Cielo, quien anexó que “no va a haber nada que perjudique a Milei, ahí tienen la novedad de este consorcio periodístico que demostró las operaciones a las que se somete a este gobierno, y no sólo desde Moscú, sino también de parte de otras usinas wokistas que todos conocemos”, refrendó el informante.
Por ahora, la determinación del jefe de Estado y la secretaria General, Karina Milei, se funda en que una potencial salida del mandamás de los ministros sería un golpe directo en el poder que el voto de las mayorías les confirió en la elección del 2023, cuando llegaron al sillón de Rivadavia, al igual que en las legislativas del 2025, en una votación en la que además, fue con el propio Manuel Adorni con quien obtuvieron un triunfo muy relevante en el corazón del macrismo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro de los hombres que caminan los pasillos de la Casa de Gobierno, y que forma parte del denominado ‘karinismo’, postuló ante este diario: “La gente ya confió en nosotros en otras circunstancias, porque dejaría de hacerlo ahora, sabiendo que estamos siendo atacados por una oposición nefasta que lo único que quiere es que nos vayamos. Pasa lo mismo con los que quieren -a nivel global digo- que occidente desaparezca. La conspiración es más grande de lo que podamos llegar a imaginar”, argumentó el político libertario.
La interna y los nombres
La interna violeta pareciera atravesar una tregua, pero no faltan los que afirman que “cuando pase esta pesadilla va a haber muchos que van a tener que rendir cuentas, porque este tipo de operaciones guiadas por la traición con el fin último de ganar y mantener espacios de poder se terminan cuando el conspirador queda desnudo”, sentenció un operador del ala norte del palacio rosado, donde los karinistas pisan fuerte y miran con desprecio hacia el Salón Martín Fierro, donde tiene su despacho el máximo consejero del primer mandatario.
Los primos Menem envían a sus emisarios a negar que sea uno de ellos quien vaya a ocupar el lugar de Adorni, si es que este tiene que dejar la función. Lo mismo hacen todos los que han sido nombrados en esa posible nómina: Sandra Pettovello (Capital Humano) –primera en la línea sucesoria de la JGM con Carlos Presti (Defensa)detrás-; el canciller Pablo Quirno; Federico Sturzenegger (Modernización del Estado) y la presidenta y jefa de bloque en la Legislatura Porteña, Pilar Ramírez, entre otros. Diego Santilli pareciera tener vedado el acceso a ese nivel por seguir afiliado a Propuesta Republicana, pero un operador amarillo de la línea ritondista no lo descarta.
Hay una funcionaria que se mueve con sigilo y cuidado. Algo que no cae nada bien entre los mileístas puros. Se trata de la titular de bloque de LLA en la Cámara Baja, Patricia Bullrich, de la que siempre hay que observar sus movimientos, porque como dicen sus detractores y apologistas, “está siempre unos pasos adelante que el resto de los políticos argentinos”. La senadora se ha enfocado en la agenda parlamentaria y evitó la conferencia de prensa de Adorni y el acto por Malvinas del 2 de abril, donde el jefe de los ministros ocupó la escena central. Ella optó por visitarlo en su despacho y acceder a una selfie, no más que eso. Al fin y al cabo, su principal escollo a la hora de poder materializar su máxima ambición, que hoy por hoy es llegar a la alcaldía de Buenos Aires, es el mismísimo “Manu”, como lo continúa llamando su más íntimo entorno.
El fin de semana largo no descomprimió el caso Adorni, pero le permitió a la mesa chica del mileísmo diseñar un plan de actividades para mostrar al ministro coordinador más activo que nunca. El lunes, encabezada por el propio presidente, el funcionario también presidirá una reunión del Gabinete nacional y tendrá una serie de reuniones con el objetivo de “trazar la segunda etapa de gestión y proyecciones para 2026/2027”, reza el comunicado oficial que agrega que esos primeros encuentros con subalternos y sus equipos técnicos, serán, el primero, con Alejandra Monteoliva (Seguridad), el segundo, el día martes también a las 14 hs, con el ministro de Salud Mario Lugones, y el miércoles, en el mismo esquema, con Presti de Defensa.
En esa misma jornada, el juez federal Ariel Lijo, tomará declaración testimonial a la escribana de Adorni que aprobó su última operación inmobiliaria en esta Capital Federal y podría haber participado en la anterior en el barrio privado bonaerense, nos referimos a Adriana Mónica Nechevenko, quien ya conoce las dependencias tribunalicias por haber sido testigo en un caso de narcotráfico de efedrina en la que participó por su actividad profesional. Esto forma parte de las actuaciones que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, quien ya tiene el dato de que la notaria visitó, al menos en siete oportunidades, la sede del Poder Ejecutivo Nacional para ver a su cliente.
Los hechos contrarios a los intereses del gobierno, en su intento por sacar los casos que le resultan adversos de la agenda pública, son las revelaciones por los créditos hipotecarios del Banco Nación que obtuvieron funcionarios y legisladores ligados a la gestión central. Algo similar ocurre con la avanzada de la comisión $LIBRA en el Congreso, que le mete presión al fiscal federal Eduardo Taiano para que impute a alguno de los señalados en el caso de la criptomoneda, que, asimismo, tiene el nombre Adorni en sus expedientes.