Desde la Embajada de la Federación Rusa en suelo argentino emitieron este viernes un breve comunicado en relación a las acusaciones de operaciones de intervención mediática denunciada públicamente por el gobierno de Javier Milei tras la publicación del informe “Ensalada rusa” de Santiago O´Donnell.
La embajada rusa desmintió operación y Quirno respondió en un tono más cauteloso que Milei
Mediante sus estructuras diplomáticas, ambos países se manifestaron sobre el cierre del viernes. El canciller argentino acumula un serie de días de intensa actividad.
“Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”, indica la primera parte del mensaje compartido en redes sociales.
“El 23 de junio de 2025 la Embajada ya emitió un comentario detallado sobre este tema. En esencia, no tenemos nada que añadir hoy. Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, cierra el breve comunicado.
Sobre la fecha mencionada, la diplomacia rusa había negado las acusaciones sobre una supuesta campaña de desinformación y espionaje impulsada por Moscú para desprestigiar al oficialismo.
Por aquellas fechas, el gobierno argentino (tras advertencias de la Secretaría de Inteligencia del Estado - SIDE) había reportado la detección de una presunta red de agentes rusos operando en el país. El objetivo de esta red habría sido instalar narrativas en medios y redes sociales para desacreditar la gestión nacional, especialmente en momentos donde Argentina profundizaba su respaldo a Ucrania.
“podemos dejar sin atención la nueva espiral de la manía de espionaje antirusa”, rezaba el mensaje del año pasado sobre un artículo que afirmaba que los movimientos de la “red de influencias” presuntamente liderado por el Sr.Lev Andriashvili e la Sra.Irina Yakovenko contaron con la aprobación y el respaldo de la Embajada de Rusia en Argentina.
Quirno una marcha por detrás de Milei
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, respondió rápidamente al mensaje desde Rusia en un tono menor al que puede acostumbrar e incluso menos directo que el propio presidente.
“En relación con la comunicación emitida por la Embajada de Rusia en la República Argentina referida a campañas de desinformación, quiero destacar que los hechos mencionados se encuentran actualmente bajo análisis de la Justicia argentina, instancia competente para su esclarecimiento y la determinación de las responsabilidades que pudieran corresponder, en el marco del pleno respeto al Estado de Derecho”, escribió el Canciller con cierta cautela.
“El Gobierno argentino sigue el tema con atención y reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad”, cierra el mensaje que contrasta con el del líder de La Libertad Avanza.
Milei había asegurado que “el espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, y afirmó que va a llegar “hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal".
Si bien, la de Quirno puede tratarse de una estrategia posterior y en frío, también existen elementos que obligan a la Cancillería a moverse con mayor cautela. El viaje más reciente del presidente lo reunió de forma más que cercana con Viktor Orban, primer ministro de Hungría, quien particularmente es el más acérrimo defensor de los intereses del Kremlin desde dentro de la Unión Europea (UE).
Un Quirno de mucho rodaje
Los últimos días del canciller argentino lo tuvieron con importante actividad diplomática. Una de ellas se dio de forma casi obligada por el calendario nacional y la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
El área de Quirno defendió un comunicado ajeno de parte del viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carlos Paz Ide, que en el marco de un acto en la Embajada Argentina, manifestó que “la causa de las Malvinas no solo corresponde a la Argentina, sino que constituye también una causa regional”.
Tras críticas de la diplomacia británico en suelo boliviano, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que su política exterior se rige por los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. En ese marco, el Estado Plurinacional de Bolivia recuerda que la cuestión de las Islas Malvinas es tratada por Naciones Unidas como una situación aún pendiente e instan a las partes involucradas a reanudar negociaciones”.
La actividad de Quirno no se detuvo porque ese mismo jueves declaró persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán, instándole a abandonar el país en 48 horas.
La decisión fue tomada en respuesta al texto oficial difundido, durante el día de ayer, por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República islámica de Irán que, según el Gobierno, "contiene acusaciones falsas ofensivas e improcedentes contra la República Argentina”. Inmediatamente, el embajador de los Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, y el canciller israelí Gideon Sa’ar, celebraron la postura de Argentina.