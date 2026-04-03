Quien tenía planes de descanso para este fin de semana XXL deberá replantearse tal cuestión. La agenda política argentina no se toma respiro y ahora, para sorpresa de propios y extraños, sumó una polémica que llega directamente desde Europa del este y en clave rusa.
A la tumultuosa agenda política argentina ahora se le suma una polémica en clave rusa
El gobierno, Milei a la cabeza, aprovechó la publicación de una investigación internacional que denuncia una red de espías que generó contenido para desacreditar al gobierno libertario. Mientras, la oposición sostiene las denuncias contra Adorni y las cuestiones económicas adversas.
“Ensalada rusa”, se encargó de titular el periodista argentino Santiago O´Donnel para exponer una supuesta red de espías rusos que operó indiscriminadamente para generar climas políticos adversos en Argentina en 2024.
Según la investigación, que está encabezada por comunicadores internacionales y que fuera divulgada en África por el medio The Continent, un grupo llamado “La Compañía” generó contenido falso y malicioso en contra del gobierno de Javier Milei, todo orquestado por supuestos espías rusos.
La denuncia expone que desde abril de 2024 esta cofradía comenzó a publicar en diversos medios argentinos, filo opositores, artículos críticos. La sospecha se hizo notoria cuando se detectó que varios de los firmantes de esas piezas en realidad no existirían. Fotos de IA, nombres falsos o imágenes descargadas de bancos de fotos, son solo algunas de las cuestiones que se descubrieron.
La frutilla del postre de esta mega denuncia internacional, es que los encargados de divulgar estos materiales habrían abonado sumas en dólares a quienes lo publicaran. El escándalo se conoció en la noche del jueves y la polémica tomó estado público este viernes santo en redes sociales y principales medios del país.
El gobierno y un “les dije” a los gritos
Dirigentes libertarios vienen insistiendo con el tema Rusia desde hace tiempo. El caso de Lilia Lemoine, diputada nacional y muy cercana a los Milei, es el claro ejemplo. También hay una denuncia de Patricia Bullrich, que siendo ministra de Seguridad Nacional advirtió por una red de espías integrada por rusos, venezolanos y argentinos. “Se me rieron”, lanzó este viernes la ahora senadora.
Conocido el informe, y mientras la agenda nacional se desayunaba los nombres de los medios que estarían involucrados, el presidente se despachó por redes sociales. Fiel a su estilo, Milei señaló: “El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”.
Y lanzó: "Los 'periodistas' y 'medios' vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande".
Para cerrar, Milei se guardó: "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal".
En consonancia, la senadora Bullrich también usó las redes sociales: "Una serie de investigaciones periodísticas confirman lo que denuncié hace 6 meses: una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el Gobierno de Milei".
Y siguió: "Lo denuncié. Se rieron. Ahora está a la vista. Debe haber algunos preocupados hoy...".
Por su parte, Lemoine manifestó: "Lo vengo advirtiendo desde Abril de 2024. En redes. En medios. En el Congreso. Que bueno que ahora cuando lo más peligroso ya pasó y ya no pueden dar el golpe, al menos se difunda. Y ojalá vayan A FONDO, porque es mucho más grave de lo que a simple vista parece".
Todo lo cual, el presidente aprovechó también para despacharse contra los periodistas y los medios; hecho que fue abiertamente festejado por sus seguidores.
Las redes y la oposición
Mientras usuarios afines al gobierno se hacían un festín en X, red social por excelencia para la discusión política, los opositores buscaban sostener las denuncias contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y no correr el eje de la discusión.
En ese interín, los seguidores libertarios comenzaron a advertir que los links de los artículos supuestamente falsos comenzaron a “desaparecer” o ser borrados de los portales donde los publicaron. Algunos lograron capturar las pantallas y guardar la prueba, como si se tratase de una fiscalía en plena investigación.
Para entonces, hubo quienes intentaron sostener el tema de las denuncias contra el Jefe de Gabinete, con nuevas pruebas o anunciando la contratación de un estudio de abogados. Pero no resultó. Las filtraciones rusas ganaron definitivamente la agenda.
Denuncia penal
El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal "por averiguación de ilícito ante indicios serios de injerencia extranjera en el sistema informativo argentino y generar desestabilización en el Gobierno" de Javier Milei, a la vez que indicó que "no puede admitirse la posible intervención de estructuras vinculadas a otro país en la formación de la opinión pública".
Así lo señaló el letrado a través de un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X en el que manifestó: "Presenté una denuncia penal por averiguación de ilícito ante indicios serios de injerencia extranjera en el sistema informativo argentino y generar desestabilización en el gobierno del presidente Javier Milei".
"En un Estado constitucional de derecho no puede admitirse -ni relativizarse- la posible intervención de estructuras vinculadas a otro país en la formación de la opinión pública. Mucho menos cuando existen antecedentes periodísticos convergentes y un comunicado oficial del propio sistema de inteligencia que refuerza la gravedad de los hechos. Esto debe investigarse", añadió.
Además, señaló: "La difusión organizada de contenidos falsos o manipulados, con financiamiento externo y alcance regional, no es un fenómeno menor: impacta directamente en el debate público y, en contextos electorales, puede incidir en la voluntad popular. Estamos frente a una cuestión que compromete reglas esenciales del sistema democrático".
"Por eso, la intervención del Poder Judicial no es opcional: es una responsabilidad", aseveró y agregó: "Investigar, esclarecer y determinar responsabilidades -sean por acción, omisión o incluso por haber sido instrumentalizados- es lo que corresponde. La soberanía institucional también se protege".
En tanto, según se informó, la denuncia fue presentada por mail este viernes ante la Justicia Federal y el impulso de la causa se fundamenta en un comunicado de la Secretaría de Inteligencia de Estado con fecha del 2 de abril de 2026.
Ese documento fue citado por Monastersky en el que ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.