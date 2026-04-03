Viernes Santo sin descanso

A la tumultuosa agenda política argentina ahora se le suma una polémica en clave rusa

El gobierno, Milei a la cabeza, aprovechó la publicación de una investigación internacional que denuncia una red de espías que generó contenido para desacreditar al gobierno libertario. Mientras, la oposición sostiene las denuncias contra Adorni y las cuestiones económicas adversas.