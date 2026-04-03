Conocida la revelación internacional sobre una operación de desprestigio al gobierno argentino que conduce Javier Milei a través de diversos medios de prensa, el propio presidente salió a hacer fuertes declaraciones a través de sus redes sociales.
Qué dijo Milei sobre la investigación que reveló operaciones de prensa en su contra
El presidente dijo que irán a fondo en la búsqueda de los autores de la supuesta operación. "Es sólo la punta del iceberg", remarcó.
"El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia", dijo el libertario.
Y lanzó: "Los 'periodistas' y 'medios' vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande".
Para cerrar, Milei se guardó: "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal".
En consonancia, la ahora senadora Patricia Bullrich (ex ministra de Seguridad Nacional) también usó las redes sociales: "Una serie de investigaciones periodísticas confirman lo que denuncié hace 6 meses: una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el Gobierno de Milei".
Y siguió: "Lo denuncié. Se rieron. Ahora está a la vista. Debe haber algunos preocupados hoy...".
Por su parte, la diputada libertaria y muy cercana a los Milei, Lilia Lemoine manifestó: "Lo vengo advirtiendo desde Abril de 2024. En redes. En medios. En el Congreso. Que bueno que ahora cuando lo más peligroso ya pasó y ya no pueden dar el golpe, al menos se difunda. Y ojalá vayan A FONDO, porque es mucho más grave de lo que a simple vista parece".
Los hechos
Según la documentación analizada, la operación habría sido ejecutada por una estructura conocida como “La Compañía”, vinculada a servicios de inteligencia rusos. El plan se habría desarrollado entre junio y octubre de 2024.
Los registros indican que se habrían destinado alrededor de 283 mil dólares para financiar la publicación de al menos 250 artículos críticos sobre el gobierno argentino en más de 20 medios locales.
El objetivo central habría sido instalar cuestionamientos a la gestión de Javier Milei, especialmente en relación con su posicionamiento internacional, en particular su respaldo a Ucrania en el conflicto con Rusia.
Además, la investigación advierte que parte del contenido difundido habría sido fabricado o publicado bajo identidades inexistentes, lo que refuerza la hipótesis de una operación coordinada de desinformación.
La pata argentina de la investigación estuvo a cargo de los periodistas Santiago O'Donnell, Diana Cariboni y Sofía Álvarez Jurado y reveló los alcances de la campaña rusa en el país, que comenzó en abril de 2024 y se extendió al menos durante seis meses.
Entre los medios alcanzados por la influencia de la compañía, el que más notas publicó fue Diario Con Vos (37), seguido por El Destape (27), Diario Registrado (26) y Realpolitik (20). También tuvieron una presencia significativa Dos Bases (19), C5N (17), Big Bang News (16), Política Argentina (12), En Orsai (11), A24 (10) y La Patriada Web (9). Con menor cantidad de artículos aparecen Ámbito (8), Tiempo Argentino (6), Grito del Sur (6) y El Ciudadano Web (6), además de Sección Ciudad (5), Infocielo (3), Infobae (2), El Cronista (2) y Agenda Urbana (2). Finalmente, con solo una nota publicada se encuentran Data Clave, Ciudadano Agro y Contraste MDP.
Posteo de la SIDE
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) confirmó la existencia de dicha campaña en un comunicado publicado en sus redes sociales. Allí indicaron que se había dado aviso del tema a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025.
"Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros. La estructura contaba con antecedentes vinculados a operaciones de injerencia internacional y buscaba consolidar redes de influencia dentro del territorio nacional", sostuvieron desde la SIDE.