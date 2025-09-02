Camino a las legislativas bonaerenses

El ruido preelectoral dificulta el clima político y económico

La Casa Rosada ensaya diversas alternativas que pretenden contener las presiones en la previa a los comicios en la provincia más grande del país. Por un lado, ha iniciado una avanzada judicial contra el escándalo de los audios y a la vez ha intervenido el mercado cambiario para frenar al dólar