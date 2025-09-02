Martín Menem acusó a la oposición de un “intento de desestabilización” por el audio de Karina Milei
El presidente de la Cámara de Diputados denunció que la filtración de una presunta grabación ilegal busca dañar al Gobierno en plena campaña. Aseguró que las reuniones con la secretaria general de la Presidencia son habituales y forman parte de la coordinación legislativa.
Martín Menem apuntó a la oposición por la filtración de un audio.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, responsabilizó a la oposición por la difusión de un audio en el que aparece mencionada Karina Milei. Según afirmó, se trata de una grabación “ilegal” y de una maniobra con fines políticos para afectar al oficialismo en el marco del proceso electoral.
El titular de Diputados habló de un “intento de desestabilización”
Mensaje en redes sociales
El legislador de La Libertad Avanza utilizó su cuenta de X para fijar postura. Allí remarcó que, “en el hipotético caso de que fuera real”, el audio habría sido registrado dentro de la Presidencia de la Cámara, lo que configuraría un hecho de “inteligencia ilegal”.
Menem consideró que la filtración y su circulación pública constituyen un “intento deliberado de desestabilización”. En su mensaje, denunció que “el tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a campañas de difamación”.
Karina Milei, en el centro de la polémica por la presunta grabación. Foto: Reuters
Relación con la secretaria general
El dirigente riojano también explicó que las reuniones con Karina Milei son periódicas y forman parte de la coordinación de la labor parlamentaria. Según indicó, la hermana del presidente aporta “conducción política” para alinear el trabajo legislativo con la agenda del Poder Ejecutivo.
“Las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia participa para garantizar que todo esté en sintonía con el rumbo que impulsa Javier Milei”, subrayó Menem, quien cerró su descargo con un llamado a la oposición a “respetar las reglas democráticas”.
