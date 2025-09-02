Vía redes

Martín Menem acusó a la oposición de un “intento de desestabilización” por el audio de Karina Milei

El presidente de la Cámara de Diputados denunció que la filtración de una presunta grabación ilegal busca dañar al Gobierno en plena campaña. Aseguró que las reuniones con la secretaria general de la Presidencia son habituales y forman parte de la coordinación legislativa.