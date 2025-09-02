#HOY:

Martín Menem acusó a la oposición de un “intento de desestabilización” por el audio de Karina Milei

El presidente de la Cámara de Diputados denunció que la filtración de una presunta grabación ilegal busca dañar al Gobierno en plena campaña. Aseguró que las reuniones con la secretaria general de la Presidencia son habituales y forman parte de la coordinación legislativa.

Martín Menem apuntó a la oposición por la filtración de un audio.
 18:13
Por: 

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, responsabilizó a la oposición por la difusión de un audio en el que aparece mencionada Karina Milei. Según afirmó, se trata de una grabación “ilegal” y de una maniobra con fines políticos para afectar al oficialismo en el marco del proceso electoral.

La última vez que se reunió la Cámara de Diputados de la Nación fue el 4 de diciembre de 2024 para elegir a sus autoridades. Fue la sesión especial en la que resultó reelecto como presidente Martín Menem. La del jueves será la primera sesión extraordinaria del año.El titular de Diputados habló de un “intento de desestabilización”

Mensaje en redes sociales

El legislador de La Libertad Avanza utilizó su cuenta de X para fijar postura. Allí remarcó que, “en el hipotético caso de que fuera real”, el audio habría sido registrado dentro de la Presidencia de la Cámara, lo que configuraría un hecho de “inteligencia ilegal”.

Menem consideró que la filtración y su circulación pública constituyen un “intento deliberado de desestabilización”. En su mensaje, denunció que “el tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a campañas de difamación”.

FILE PHOTO: Argentina's President Javier Milei reacts, while standing on a vehicle with General Secretary of the Presidency of Argentina Karina Milei to attend a La Libertad Avanza party rally, ahead of legislative elections in the province of Buenos Aires, in Lomas de Zamora on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, August 27, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian/File PhotoKarina Milei, en el centro de la polémica por la presunta grabación. Foto: Reuters

Relación con la secretaria general

El dirigente riojano también explicó que las reuniones con Karina Milei son periódicas y forman parte de la coordinación de la labor parlamentaria. Según indicó, la hermana del presidente aporta “conducción política” para alinear el trabajo legislativo con la agenda del Poder Ejecutivo.

“Las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia participa para garantizar que todo esté en sintonía con el rumbo que impulsa Javier Milei”, subrayó Menem, quien cerró su descargo con un llamado a la oposición a “respetar las reglas democráticas”.

