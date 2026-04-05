Javier Milei comenzará la semana con una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada. El encuentro fue convocado para este lunes 6 de abril al mediodía y aparece como una cita política importante para ordenar la agenda oficial y exhibir cohesión interna en un momento sensible para el Gobierno.
Milei reúne a su Gabinete para dar una señal de unidad y blindar a Adorni
El presidente encabezará este lunes un encuentro con sus ministros al mediodía. La cita busca ratificar la confianza en el Jefe de Gabinete tras las denuncias por su patrimonio.
La reunión llega después de varios días de ruido político alrededor de Manuel Adorni, jefe de Gabinete y uno de los funcionarios más cercanos al presidente. En ese contexto, la foto conjunta con el resto del equipo también tendrá una lectura interna: mostrar respaldo y retomar la iniciativa pública en medio de la controversia.
Según trascendió en los últimos días, la cita servirá para repasar los temas centrales de la gestión y ajustar el rumbo de las próximas semanas. Entre los objetivos del oficialismo figura volver a concentrar la discusión en las reformas, la coordinación entre áreas y la agenda parlamentaria.
Pero el encuentro no quedará limitado a lo administrativo. La reunión también buscará transmitir una señal de unidad luego de que la situación de Adorni se convirtiera en un problema político para el Ejecutivo, con impacto interno y externo en la estructura del Gobierno.
En ese esquema, la presencia del núcleo más cercano al presidente será leída como una reafirmación de confianza. La Casa Rosada intenta evitar que la crisis se expanda sobre otras áreas y necesita que el comienzo de semana quede marcado por una imagen de orden.
El caso Adorni, detrás del encuentro
La tensión política alrededor del funcionario creció después de que la Justicia impulsara una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En ese expediente se activaron medidas de prueba sobre su patrimonio, una situación que en los últimos días alimentó cuestionamientos y ruido dentro del oficialismo.
Al mismo tiempo, distintos reportes periodísticos señalaron que en el Gabinete surgieron pedidos de explicaciones y preocupación por el desgaste que el caso puede generar sobre la imagen del Gobierno. En ese marco, la reunión del lunes aparece también como un intento de ordenar el frente político antes de que la discusión siga creciendo.
Agenda de gestión y segunda etapa
Más allá del impacto coyuntural, el oficialismo busca aprovechar el encuentro para darle forma a lo que en el Gobierno describen como una nueva etapa de la gestión. La intención es reactivar temas de fondo y coordinar prioridades entre ministerios luego de varias semanas de agenda defensiva.
En ese marco, la reunión de Gabinete de este lunes funcionará como termómetro político y también como señal de conducción. Milei volverá a mostrarse con su mesa de poder en un momento en que el Ejecutivo necesita recuperar foco, disciplina interna y capacidad de iniciativa.