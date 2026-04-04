Anuncio de Quirno

Se concretó la salida del diplomático iraní tras el plazo fijado por el Gobierno

El encargado de negocios de Irán en la Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país tras cumplir el plazo de 48 horas dispuesto por el Gobierno, luego de ser declarado persona no grata por la Cancillería Argentina.