Medio Oriente

Ultimátum en el Estrecho de Ormuz: Trump amenaza con "el infierno" si Irán no cede en 48 horas

El presidente de Estados Unidos advierte una ofensiva total si Irán no libera el paso por Ormuz en dos días. En una jornada de caos, un proyectil impactó cerca de la central de Bushehr y hubo ataques a universidades.