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Artemis II sigue su travesía hacia la Luna y alcanza el punto medio del recorrido

La misión de la NASA registra avances significativos en el viaje lunar, con la nave Orion captando imágenes impresionantes de la Tierra y recorriendo la mayor distancia jamás alcanzada por astronautas desde nuestro planeta.

La nave Orion fue captada a unos 183.936 kilómetros de la Tierra. La nave Orion fue captada a unos 183.936 kilómetros de la Tierra.
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La misión Artemis II, que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de medio siglo, avanza con éxito en su tercer día de viaje, según informó la NASA. La nave Orion se encuentra actualmente a 183.936 kilómetros de la Tierra y a 244.298 kilómetros de la Luna, con un arribo previsto a la cara oculta del satélite el próximo lunes.

La misión cuenta con cuatro astronautas veteranos: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Juntos recorrerán la mayor distancia jamás alcanzada desde la Tierra por un ser humano: 406.773 kilómetros, superando el récord del Apolo 13, que en 1970 llegó a 400.171 kilómetros.

NASA Artemis II crew members Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch, and Victor Glover answer questions from reporters during the first downlink event of their mission April 2, 2026. NASA TV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYLos miembros de la tripulación de la misión Artemis II de la NASA. Crédito: REUTERS.

La Tierra desde el espacio

Durante los primeros días del vuelo, tras abandonar la órbita terrestre y ejecutar la maniobra de inyección translunar, la nave Orion capturó imágenes impresionantes de la Tierra. Los continentes de África y Europa se distinguieron claramente, acompañados por fenómenos naturales como auroras boreales y reflejos del sol sobre la atmósfera.

A view of Earth taken by NASA astronaut and Artemis II Commander Reid Wiseman from one of the Orion spacecraft’s window after completing the translunar injection burn on April 2, 2026. The image features two auroras (top right and bottom left) and zodiacal light (bottom right) is visible as the Earth eclipses the Sun. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAYVista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II. Crédito: REUTERS.

El trayecto de Artemis II no solo representa un hito histórico, sino que permitirá a la NASA recopilar datos cruciales sobre la navegación y operación de la nave Orion en el espacio profundo, preparando el terreno para futuras misiones humanas a la Luna y más allá.

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