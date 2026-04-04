La misión Artemis II, que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de medio siglo, avanza con éxito en su tercer día de viaje, según informó la NASA. La nave Orion se encuentra actualmente a 183.936 kilómetros de la Tierra y a 244.298 kilómetros de la Luna, con un arribo previsto a la cara oculta del satélite el próximo lunes.
Artemis II sigue su travesía hacia la Luna y alcanza el punto medio del recorrido
La misión de la NASA registra avances significativos en el viaje lunar, con la nave Orion captando imágenes impresionantes de la Tierra y recorriendo la mayor distancia jamás alcanzada por astronautas desde nuestro planeta.
La misión cuenta con cuatro astronautas veteranos: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Juntos recorrerán la mayor distancia jamás alcanzada desde la Tierra por un ser humano: 406.773 kilómetros, superando el récord del Apolo 13, que en 1970 llegó a 400.171 kilómetros.
La Tierra desde el espacio
Durante los primeros días del vuelo, tras abandonar la órbita terrestre y ejecutar la maniobra de inyección translunar, la nave Orion capturó imágenes impresionantes de la Tierra. Los continentes de África y Europa se distinguieron claramente, acompañados por fenómenos naturales como auroras boreales y reflejos del sol sobre la atmósfera.
El trayecto de Artemis II no solo representa un hito histórico, sino que permitirá a la NASA recopilar datos cruciales sobre la navegación y operación de la nave Orion en el espacio profundo, preparando el terreno para futuras misiones humanas a la Luna y más allá.