La NASA compartió en las últimas horas las primeras imágenes de la Tierra tomadas por la tripulación de Artemis II durante su viaje hacia la Luna. El material fue captado desde una de las ventanas principales de la nave Orion y muestra al planeta desde una perspectiva que no se veía en una misión tripulada de este tipo desde hace más de medio siglo.
Una mirada única: la NASA mostró cómo se ve la Tierra desde Artemis II
Las primeras fotos captadas desde la nave Orion muestran al planeta completo, con auroras, la línea entre el día y la noche y regiones de Europa y África visibles desde el espacio profundo.
Las fotografías fueron registradas después de la maniobra de inyección translunar, el encendido que puso a la misión rumbo al espacio profundo. En una de las postales se distingue la curvatura completa de la Tierra; en otra, se observan auroras y la llamada luz zodiacal mientras el planeta eclipsa parcialmente al Sol.
Una mirada única del planeta
Las imágenes difundidas por la agencia espacial muestran una Tierra azul y marrón, cubierta por nubosidad y con regiones claramente identificables. Medios especializados remarcaron que entre las zonas visibles aparecen sectores de Europa y África, además de detalles atmosféricos muy poco habituales en fotografías tomadas por humanos tan lejos del planeta.
Otro de los elementos que más llamó la atención fue la división entre el día y la noche, visible sobre la superficie terrestre. Esa línea de sombra, sumada al brillo de la atmósfera y a las auroras, convirtió a las capturas en uno de los registros más impactantes de la misión hasta ahora.
La propia tripulación describió el momento como sobrecogedor durante una comunicación con la Tierra. El comandante Reid Wiseman fue quien tomó algunas de las fotos más difundidas, en una secuencia que rápidamente se convirtió en símbolo visual del regreso humano al entorno lunar.
El valor de las imágenes en plena misión
Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis y también el primer vuelo humano hacia la Luna desde Apolo 17, en 1972. Aunque no aterrizará en la superficie lunar, sí servirá para probar sistemas de navegación, soporte vital y operación de la cápsula Orion en un viaje de unos diez días.
En ese contexto, las imágenes no solo tienen peso simbólico. También forman parte del seguimiento operativo del vuelo y de la experiencia de observación de la tripulación, que en los próximos días continuará con correcciones de trayectoria y tareas de preparación para el paso cercano a la Luna.
La difusión de estas fotos reforzó además uno de los ejes históricos de la exploración espacial: la posibilidad de observar la Tierra como un único cuerpo desde grandes distancias. En medio del viaje a la Luna, Artemis II volvió a ofrecer esa perspectiva con tecnología actual y con una misión pensada como puente hacia futuras expediciones más ambiciosas.