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Impactante espectáculo: fragmentos de un cohete chino iluminaron el cielo en Río Negro

Cientos de vecinos de Bariloche, General Roca y Viedma observaron cómo los restos del cohete Chang Zheng 4B se desintegraron al entrar en la atmósfera, sin causar daños y dejando estelas luminosas que se viralizaron en redes sociales.