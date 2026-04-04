En Bushehr

Irán: Moscú denuncia ataques "imprudentes" y retira personal de una central nuclear

Rusia evacuó a 198 trabajadores de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, tras un nuevo ataque en sus inmediaciones que dejó al menos un muerto. Moscú advirtió sobre el creciente riesgo de un incidente nuclear y exigió el cese inmediato de los bombardeos.