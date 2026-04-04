La ciudad de Nikopol, en la estratégica región de Dnipropetrovsk, se convirtió este sábado en el epicentro de la tragedia. Un ataque ruso dirigido directamente contra un mercado local segó la vida de cinco personas (tres mujeres y dos hombres) y dejó un saldo de 30 heridos.
Ucrania: cinco muertos tras un brutal ataque ruso contra un mercado en Nikopol
Un ataque con drones en Nikopol dejó cinco civiles muertos y 30 heridos en un mercado local. Mientras Kiev resiste una ofensiva de 286 naves, Zelenski se reúne con Erdogan para buscar salidas al conflicto.
Entre las víctimas que luchan por su vida en los centros asistenciales se encuentra una niña de apenas 14 años, reflejo de la vulnerabilidad civil en los centros urbanos alejados del frente de batalla directo.
La administración militar regional calificó el acto como un ataque deliberado contra la infraestructura cotidiana. Además de las pérdidas humanas, las explosiones destruyeron puestos de venta ambulante y comercios minoristas, dejando una escena de escombros y humo en un lugar que, a esa hora, bullía de actividad vecinal.
Este evento se produce en un contexto de máxima tensión, mientras el presidente Volodimir Zelenski se encuentra en Estambul para una reunión clave con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, buscando reactivar acuerdos de seguridad y exportación de granos.
Ofensiva masiva y la eficacia de la defensa aérea
El ataque a Nikopol no fue un evento aislado, sino parte de una oleada masiva que barrió gran parte del territorio ucraniano durante la madrugada y la mañana del sábado.
Según el comunicado oficial de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó un total de 286 drones contra diversos objetivos. La eficacia de los sistemas de defensa aérea fue notable, logrando interceptar y derribar 260 de estas naves, evitando lo que podría haber sido una catástrofe de proporciones incalculables en los principales centros urbanos del país.
Sin embargo, los drones que lograron sortear el escudo defensivo causaron estragos en otros puntos críticos. En la ciudad de Sumi, ubicada cerca de la frontera norte, el impacto de proyectiles dejó 11 heridos, incluido un joven de 15 años.
Allí, el daño fue principalmente estructural: viviendas particulares, vehículos y redes de servicios públicos básicos quedaron fuera de servicio, complicando la logística de una población que ya vive bajo el asedio constante de la artillería transfronteriza.
Kiev bajo asedio y el impacto estructural
La capital, Kiev, tampoco estuvo exenta de la ofensiva. Un ataque con dron provocó un incendio de gran magnitud en un complejo que alberga oficinas y almacenes.
Si bien el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que no se registraron víctimas fatales en este incidente específico, las imágenes de las llamas consumiendo infraestructura empresarial subrayan la persistente amenaza sobre el centro administrativo y económico del país.
Este nuevo recrudecimiento de las hostilidades aéreas rusas parece ser una respuesta directa a los movimientos diplomáticos de Ucrania en el exterior.
Mientras los equipos de rescate continúan removiendo escombros en el mercado de Nikopol, la comunidad internacional observa con preocupación cómo la guerra de drones se ensaña con los espacios de la vida civil, transformando un sábado de compras en una jornada de duelo nacional.