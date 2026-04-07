Sube el empleo, pero caen salarios

Economía santafesina: leve mejora en algunos indicadores

El Índice Compuesto de Actividad Económica de Santa Fe mostró en enero de 2026 una variación mensual prácticamente nula (-0,02%) y una caída interanual del 1,4%. Aunque algunos indicadores registraron leves mejoras, el conjunto de la economía provincial continúa en una fase de estancamiento iniciada a mediados de 2025.