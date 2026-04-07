La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores del monotributo que rigen desde abril de 2026, en el marco de la actualización semestral del régimen.
Monotributo abril 2026: cuáles son los nuevos valores y cuánto se paga por categoría
La ARCA confirmó las escalas vigentes con aumentos en cuotas y topes de facturación. El ajuste impacta en millones de contribuyentes en todo el país.
La medida implica un incremento en las cuotas mensuales y una suba en los límites de facturación, lo que redefine la situación de millones de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes en la Argentina.
Nuevos montos
La actualización del monotributo comenzó a regir en febrero y se mantiene vigente en abril, tras aplicarse un ajuste del 14,29% basado en la inflación acumulada del segundo semestre de 2025.
Este incremento impacta tanto en los importes mensuales a pagar como en los parámetros que determinan la categoría de cada contribuyente dentro del régimen simplificado.
En cuanto a las cuotas, los valores actuales muestran una escala progresiva según el nivel de ingresos. En las categorías más bajas, los montos arrancan en poco más de $42.000 mensuales. Por ejemplo, la categoría A tiene una cuota de $42.386,74, mientras que la categoría B asciende a $48.250,78.
A medida que se avanza en la escala, los importes aumentan de forma significativa. En la categoría C, el pago mensual ronda los $56.500 para servicios, mientras que en la D supera los $72.000.
En los tramos intermedios, como la categoría E, la cuota alcanza los $102.537,97 para prestadores de servicios, mientras que en la F asciende a más de $129.000.
En los niveles más altos del régimen, los montos se incrementan de manera más marcada. La categoría H, por ejemplo, supera los $447.000 mensuales en el caso de servicios, mientras que la categoría K, la más elevada, puede superar el millón de pesos mensuales.
El monotributo unifica en un solo pago el componente impositivo, el aporte jubilatorio y la obra social, lo que lo convierte en uno de los sistemas más utilizados por trabajadores independientes en el país.
Cambios en los topes de facturación
Además del aumento en las cuotas, la actualización incluyó una suba en los límites de facturación anual permitidos para permanecer dentro del régimen. Estos topes son clave, ya que determinan la categoría en la que debe inscribirse cada contribuyente.
En la categoría más baja (A), el nuevo límite anual se ubica en poco más de $10,2 millones, mientras que en la categoría B asciende a más de $15 millones.
En los niveles intermedios, la categoría C permite facturar hasta aproximadamente $21,1 millones anuales, y la D hasta más de $26 millones.
En los tramos superiores, los topes también se incrementaron de manera considerable. Por ejemplo, la categoría H alcanza un límite cercano a los $70 millones anuales, mientras que la categoría K supera los $108 millones.
Este ajuste en los parámetros permite que algunos contribuyentes puedan permanecer dentro del monotributo pese a haber incrementado sus ingresos, evitando el pase automático al régimen general. Sin embargo, al mismo tiempo, implica un mayor costo mensual por el aumento de las cuotas.
Otro aspecto relevante es que estos valores serán determinantes para la próxima recategorización obligatoria, que suele realizarse a mitad de año. En ese proceso, los contribuyentes deben revisar sus ingresos de los últimos 12 meses y verificar si corresponde un cambio de categoría.