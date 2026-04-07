Un informe de Analytica Consultora reveló que en marzo, el gasto primario devengado a nivel nacional, “aumentó un 1,7% interanual luego de ajustar por inflación”. El reporte aclaró que de todas maneras en el primer trimestre la variable acumula una baja del 3,3% interanual medido a pesos constantes.
El gasto público del gobierno nacional creció en marzo, pero bajó 3,3% en el trimestre
Transferencias a provincias y obras públicas siguen padeciendo el mayor ajuste. Crecieron los subsidios a las tarifas de electricidad, según el reporte de Analytica.
“Las mayores caídas reales interanuales registradas durante el mes se dieron en transferencias a provincias (-64,1%), obra pública (-21,1%) en particular las transferencias de capital (-48,6%) mientras que las construcciones presentaron una suba (+34,0%)”.
Para la organización del economista Ricardo Delgado, se registró además “una reducción del 12,3% en las asignaciones familiares, mientras que el gasto en AUH disminuyó un 11,8% interanual real”.
Personal mismo tiempo el informe reportó, entre las partidas con mayores aumentos, el gasto en bienes y servicios (+47,6%) y los subsidios económicos (+25,7%).
En el trimestre
“Considerando el acumulado del primer trimestre, se destaca la suba del 66,9% en los subsidios económicos. Por otro lado, las mayores caídas se dieron en transferencias a provincias (-50,9%) y programas sociales (-29,8%)”, expone el reporte.
Para Analytica, “una partida que fue relevante en marzo es el gasto en pensiones no contributivas, que registró una suba del 120,9% interanual real, explicado en gran medida por las transferencias en concepto de pensión por invalidez laboral por un monto de $0,9 billones.
“Sin embargo, el aumento mensual puede deberse a una compensación por las bajas transferencias en enero y febrero. Así, en el primer trimestre, esta partida lleva una reducción del 3,9% interanual real”.
Energía
Mientras la administración de Javier Milei reconoce que aún quedan “precios relativos” por reordenar, el informe del gasto público revela que en el tercer mes del año el gobierno central gastó más en subsidios a la energía.
“En marzo, los subsidios a la energía registraron un incremento real interanual del 141,8%, acumulando en el primer trimestre una suba del 180,5%”.
Recuerda Analytica que el presupuesto nacional aprobado implicaba un recorte nominal del 24,6% en el programa “Formulación y Ejecución de la Política de Energía eléctrica”, el más relevante en cuanto a este tipo de subsidios.
Del total de subsidios otorgados en tres meses, “el 75,3% correspondió a transferencias a CAMMESA, las cuales aumentaron un 136,8% en términos reales interanuales”.
Según el Informe de Variables Relevantes del Mercado Eléctrico Mayorista elaborado por CAMMESA, en febrero de 2026 la cobertura de las tarifas abonadas sobre el costo de generación fue del 69,2%, frente al 83,6% registrado en febrero de 2025.
“Este dato refleja que, pese al incremento en las tarifas, los costos de generación crecieron a un ritmo más acelerado, reduciendo el nivel de cobertura, y explicando el consecuente aumento en subsidios”.
Transporte
Lo opuesto sucede con el gasto nacional en subsidios al transporte. “En marzo se registró una caída del 33,3% interanual en términos reales, mientras que en el primer trimestre disminuyeron un 25,3% con relación al mismo período de 2025.
“La partida con mayor gasto -reseña el informe- es Operador Ferroviario, que concentra el 55,9% de las transferencias y tuvo una caída real interanual del 3,0% en el primer trimestre”. Eso mientras se espera el proceso de privatizacion de la operatoria de ferrocarriles en el país.
“En segundo lugar en relevancia se encuentra el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT)1 que concentra el 39,0% de las transferencias y tuvo una caída real interanual del 42,8% en el primer trimestre”.