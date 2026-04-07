La no llegada de transferencias por parte del gobierno nacional encendió las alarmas en los empresarios del transporte público de pasajeros de la ciudad de Santa Fe. En un contexto de incremento de combustibles, los propietarios de los colectivos advierten problemas para pagar salarios y ya definieron reducir frecuencias.
Otra vez los colectivos: no llegaron fondos nacionales y hay reducción de frecuencias
Empresarios advierten por los números que no cierran luego de un incremento en los costos de combustible. Hubo una reunión con funcionarios municipales. Definición abierta.
En diálogo con CyD Litoral, Gerardo Ingaramo de Autobuses Santa Fe explicó que “no tenemos los fondos para pagar salarios porque el Estado Nacional no nos ha transferido los fondos de enero y febrero que nos adeuda de tributos sociales. Que son más o menos 1000 millones, entre las empresas nuestras y los de Ersa”.
Combustible
A esta situación, el empresario agregó que el valor del combustible “aumentó un 40% de diciembre a ahora, que no está reconocido en este estudio de costo. Hoy aumentó un 9% más”.
“Entonces, estamos con una cuestión económica dificilísima de prestar los servicios y de una continuidad, si no tenemos mayores fondos o apertura de tarifa”, sumó Ingaramo.
Ante la consulta de este medio, el empresario reconoció que pidieron formalmente el aumento de tarifas porque “quedó muy desfasada porque un 8% de junio a ahora es insignificante con 40% de combustible, por ejemplo”.
Pedido
Sin embargo, también señaló que se están solicitando una serie de cuestiones para que no incida en el precio del boleto, “a través de fondos municipales o provinciales”.
A raíz de este panorama, la empresa retiró en promedio un coche por línea (serían una docena) y esperaban definiciones porque advierten que no tienen para pagar sueldos
La situación en Córdoba
La Municipalidad de Córdoba actualizó las tarifas del transporte urbano de pasajeros, pero aportará fondos para que los mayores costos no lleguen al usuario, que seguirá pagando el viaje común a 1.720 pesos.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y, según aclararon desde el municipio, no implica por ahora un aumento en la tarifa que abonan los usuarios.
El gobierno municipal cordobés indicó este incremento no se trasladará al precio del boleto que pagan los pasajeros. En cambio, el mayor costo será absorbido por las cuentas municipales.
Así los precios, quedaron de la siguiente manera: Tarifa Masiva $ 2029,60; Tarifa Anillo $2334,04; Tarifa Barrial $1623,68; Tarifa Nocturna $2334, 04; Tarifa Expreso $8118,40; correspondiendo a la tarifa plena.