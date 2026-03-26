En Santa Fe, proponen que las futuras subas en el boleto de colectivos tengan un "tope": cuál sería
Un proyecto plantea un parámetro de máxima en los próximos aumentos de la tarifa plena, hoy de 1.720 pesos. Cada nuevo valor no podría superar el acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial.
Es un servicio esencial para miles de santafesinos. Foto: Flavio Raina
Figura en la comisión de Servicios Públicos del Concejo de Santa Fe un proyecto que seguramente generará debate político en el recinto legislativo de calle Salta 2943, ya que la problemática del transporte público de pasajeros por colectivos fue un tema largamente discutido hace algunas sesiones por la actual conformación.
La iniciativa tuvo ingreso al sistema de información de expedientes el 23 de febrero, y básicamente propone que los futuros aumentos de la tarifa del subsistema de colectivos urbanos de la ciudad capital tengan un “tope” marcado por la inflación que informa mensualmente el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).
En concreto, la iniciativa plantea que todo incremento futuro del precio del boleto de colectivo general del sistema de transporte urbano de pasajeros que determine el Ejecutivo Municipal no pueda superar, desde la última actualización otorgada, el nivel acumulado del Índice de Precios al Consumidor (del IPEC).
Tampoco deberá superar “el nivel de acuerdo paritario del sector del comercio; el nivel de acuerdo paritario de los empleados públicos municipales, ni el nivel de acuerdo paritario de los empleados públicos provinciales”.
Dos tercios
En el supuesto caso de que el municipio capitalino, a cargo del Dr. Juan Pablo Poletti, pretenda un incremento superior al tope planteado, el Ejecutivo “deberá presentar un informe debidamente justificado y su aprobación debería contar con mayoría especial de dos tercios de los votos para su sanción”, dice.
Cabe recordar que con el cambio de conformación legislativa, tras las elecciones intermedias de 2025, el oficialismo en el Concejo de Santa Fe capital perdió la mayoría especial de dos tercios de los votos, y la oposición ganó terreno en la arena política local.
Finalmente el Ejecutivo, mediante la dependencia correspondiente, debería publicar en el sitio web oficial la evolución de los costos del sistema, los subsidios otorgados por el municipio y los aportes pendientes -o no- del gobierno nacional.
Un día de paro total de colectivos, en junio de 2023. Foto: Flavio Raina
Y la modificación tarifaria deberá comunicarse con al menos 15 días de anticipación en el sitio web oficial del municipio con su informe pertinente que argumente el incremento, “de forma tal que dicha información sea de acceso libre y general”, concluye.
Los fundamentos
El proyecto tiene como objetivo “establecer un parámetro de referencia y límite del incremento del boleto de colectivo general del transporte público urbano de pasajeros”. La movilidad “es un derecho fundamental que debe garantizar condiciones de accesibilidad y equidad para todos los vecinos”, se fundamenta.
La iniciativa es de los concejales Jorgelina Mudallel y su par del bloque PJ, Jorge Fernández. Sostienen los legisladores que “ante las reiteradas actualizaciones implementadas desde diciembre de 2023, éstas han estado por encima del IPC y de las actualizaciones salariales para los sectores del comercio, municipal y provincial”.
En el caso particular de 2025, el boleto de colectivo lleva dos incrementos que en términos acumulados alcanza el 31,67%. En el comparativo, “los salarios municipales ha sido del 29,3%; de los estatales provinciales, el 31%, y del sector de comercio un 24,1%. Según fuentes oficiales, el IPC calculado por el IPEC fue de un 33% para todo el año pasado”, justifican el planteo.
Esto da cuenta de que “el incremento del precio del boleto de colectivo se encuentra por encima de los incrementos salariales, impactando en la capacidad de poder de compra de los vecinos de la ciudad que representan, los mayores sectores de trabajadores formales de Santa Fe”.
Luego toman como referencia que un trabajador -en los 20 días hábiles del mes- se toma dos boletos de colectivo por día, que da un total de 40 boletos. “Ello implica destinar $63.200 mensuales del bolsillo de una persona que de cobrar el SMVM (a su valor de enero 2026) implicaría destinar el 18,53% de sus ingresos mensuales a la movilidad en colectivo”, aducen.
Muchos usuarios optan por la bici ante los incrementos del boleto de colectivo. Foto: Flavio Raina
Todo lo mencionado “demuestra que resulta necesario establecer un tope para el incremento del boleto de colectivo del transporte urbano acorde con el nivel general de precios y con la actualización salarial de los trabajadores de esta ciudad”, concluyen los concejales capitalinos.
Algunos antecedentes
El 1° de marzo, el municipio dio a conocer la última actualización tarifaria del boleto de colectivos urbanos: pasó a costar de 1.580 pesos a 1.720 pesos: el aumento porcentual ha sido del 8,86%.
La tarifa plana no se actualizaba desde hacía seis meses: el último aumento había sido a fines de agosto de 2025, como informó El Litoral. El boleto frecuente sólo es abonado por el 25% del total de los usuarios del sistema, según la Municipalidad local.
En enero de 2024, la tarifa plena (no subsidiada) costaba 220 pesos. Ahora, ese valor es de 1.720 pesos, lo que implicó un aumento porcentual del 681,82% en el período de dos años y un mes.
La eliminación del Fondo Compensador del Transporte (subsidios) por parte de Nación a los sistema de colectivos del interior del país, el incremento de los combustibles, la inflación y las paritarias con el gremio de los choferes, han sido algunos de los agravantes de esta concatenación de aumentos.
Un último dato, informado oportunamente por El Litoral: el municipio remitió el Mensaje N° 4/2026 al Concejo local (Expte: N°1330-02105707-0), donde se le solicitó autorización para disponer la continuidad, por 365 días, de la Emergencia del Sistema de Movilidad, aprobada en febrero del 2024 (Ordenanza N° 12.933).
De aprobarse, sería la segunda prórroga autorizada. El argumento del gobierno local es que necesita de ese lapso de situación de excepcionalidad para “consolidar los avances alcanzados, fortalecer la calidad del servicio de colectivos y mejorar, en definitiva, la experiencia de viaje de la ciudadanía”.