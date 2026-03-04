El curioso caso de la niña que perdió su querido peluche, y una oficina municipal se lo encontró

Lo que sigue es una historia mínima pero, para algunos, puede resultar valiosa.
Es la Oficina de Objetos Perdidos, que depende de la dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana. Allí hay cosas extraviadas en la vía pública: lentes recetados, DNIs, llaves y estudios médicos. Cómo recuperarlas
Un día, una niña llegó con sus familiares desde una localidad del norte de la provincia a la ciudad capital. Debían realizarle una intervención médica en el Hospital de Niños “Orlando Alassia”. La pequeña estaba asustada; traía consigo un peluche, quizás el único que tenía: su familia es de escasos recursos económicos.
Tomaron un taxi desde la Terminal de Ómnibus hasta el hospital. En el apuro -quizás también por los temores lógicos de lo que ocurriría en el nosocomio de atención infantil-, esta niña olvidó su peluche en el asiento de pasajeros del vehículo.
El taxista se percató del objeto extraviado. Seguramente pensó que esa pequeña necesitaba su juguete. Y tuvo un gesto puramente humano, por fuera de las lógicas algorítmicas que hoy dominan el mundo: decidió hacer todo lo que estaba a su alcance para ayudar a que el peluche llegue nuevamente a manos de su dueña.
Como el trabajador del volante sabía de la existencia de la Oficina Municipal de Objetos Perdidos y Documentación Extraviada, fue hasta allí. Este lugar depende de la dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana municipal, y está en el ex Predio Ferial, detrás de la Terminal de Ómnibus, en Las Heras 2883.
El taxista se acercó hasta la oficina y contó lo sucedido. Explicó adónde había alzado a los pasajeros, es decir a la menor y sus familiares, y dónde los había dejado: justamente en el hospital. Allí fue el personal de la dirección.
“¡Ella no dejaba de llorar por su extravío! Pero el peluche retornó a sus manos. Logramos hacer una buena coordinación. La familia, súper agradecida. Recordamos este episodio como algo lindo, que muestra el valor de la Oficina de Objetos Perdidos” le contó a El Litoral Florencia Gentile, a cargo de la dirección de Derechos y Vinculación de la Municipalidad local.
La función de la Oficina de Objetos Perdidos y Documentación Extraviada es, justamente, recepcionar aquellas cosas de valor que fueron olvidadas involuntariamente por sus dueños en la vía pública, y tratar de dar con éstos para que vuelvan a sus manos. Pueden citarse DNIs, anteojos recetados, estudios médicos, chapas patentes, llaves, etcétera.
“Tratamos de hacer una coordinación de trabajo con los ocho distritos de la ciudad, que suelen recepcionar objetos perdidos. También con las emisoras radiales locales, con la Terminal de Ómnibus y con las empresas del transporte público de pasajeros (colectivos, taxis, remises), que suelen ser los lugares donde más se extravían objetos”, explicó.
En 2025, hubo 171 solicitudes de objetos perdidos (con las correspondientes búsquedas de sus dueños). Y se lograron 94 devoluciones. Fueron 33 los objetos encontrados por los vecinos. “En el último cuatrimestre se vio notablemente el funcionamiento dinámico de la oficina”, agregó la directora.
Durante uno de los últimos temporales que azotó a la ciudad de Santa Fe, pasó algo muy curioso. “Fue impresionante la cantidad de gente que se acercó a la oficina a dejar chapas patentes que había encontrado en las calles. Se salían por el agua y el viento. Muchas personas llamaban o directamente venían para recuperarlas”, narró Gentile.
“Logramos muchas devoluciones”, aseguró. Una sola persona encontró diez chapas patente y las llevó a la oficina. “El otro día, por ejemplo, devolvimos un apoyabrazos de una silla de ruedas que era ortopédico. Imaginemos lo costoso que es ese objeto, lo mismo que con los anteojos recetados. Tuvimos un movimiento muy intenso en los últimos meses de 2025”, agregó.
Y días atrás, personal de la oficina logró devolver una carpeta con un montón de estudios médicos de una persona con discapacidad. “Se hizo la articulación con la dirección de Discapacidad del gobierno de la provincia, y pudimos dar con la persona que había extraviado esa carpeta. Se la alcanzamos hasta su domicilio”, contó Gentile.
Otro caso muy común es el extravío del DNI. “En estos casos, articulamos el trabajo con el Registro Civil para poder dar rápidamente con el dueño de ese Documento Nacional de Identidad, y evitar que haga todo el trámite, que a veces puede volverse engorroso”.
Con las chapas patente pasa algo parecido. “Porque quien la pierde debe ir a un Centro Territorial de Denuncias (CTD), radicar la denuncia, luego ir al Registro del Automotor… La idea es que la persona no tenga que llegar a esta instancia y que si su objeto (DNI, chapa patente) está en nuestra oficina, logremos dar de forma rápida con su titular”, explicó.
También se extravían muchas tarjetas de crédito o débito. “Estamos en contacto con los bancos de la ciudad, pero en el caso de las tarjetas, todo se resuelve con celeridad desde las distintas aplicaciones: se les da de baja y quedan automáticamente inhabilitadas”, adujo después.
Cuando alguien extravía un objeto o documentación o encuentra esto de otra persona en la vía pública, se puede comunicar con la Oficina de Objetos Perdidos vía WhatsApp (ver más abajo, Contactos), por teléfono o por e-mail. También puede acercarse de forma presencial hasta la dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana.
Ahí, se activan los resortes desde la dirección para dar con la persona que extravió esa cosa que puede ser muy valiosa. “En los canales digitales de la Municipalidad también publicamos aquellas cosas específicas de cosas perdidas. Gracias a esta oficina, aquella niña recuperó algo que era muy valioso para ella: su peluche”, cerró Gentile.