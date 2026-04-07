Representará el 0,14% del PBI

La inversión en Ciencia y Tecnología será este año la más baja desde 1972

La Función Ciencia y Tecnología del presupuesto acumuló una caída real del 50,8% desde 2023. El presupuesto de la CONAE, que participa de la Misión Artemis a la luna, se retrajo en el primer trimestre el 33,2% respecto al mismo período del año pasado.