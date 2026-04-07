El presupuesto nacional para ciencia y tecnología estará en el orden del 0,140% del Producto Interno Bruto, el valor más bajo desde que se registra estos datos a partir del año 1972, mientras que al primer trimestre de este año acumula una caída real del 50,8% desde 2023, de acuerdo con el análisis realizado por los investigadores de epc; las letras iniciales de economía, política y ciencia, que conforman un grupo de investigadores, analistas y consultores con experiencia de gestión en políticas del área y que integra el Centro Iberoamericano de Investigación en CTI.
La inversión en Ciencia y Tecnología será este año la más baja desde 1972
La Función Ciencia y Tecnología del presupuesto acumuló una caída real del 50,8% desde 2023. El presupuesto de la CONAE, que participa de la Misión Artemis a la luna, se retrajo en el primer trimestre el 33,2% respecto al mismo período del año pasado.
De esta manera, el financiamiento del sector Ciencia y Técnica está cada vez más lejos de la pauta establecida en la suspendida Ley 27.614, que preveía destinar el 0,520%del PBI para el sector. Por su parte, el presupuesto universitario representaba el 0,718% del PBI en 2023, pero caerá a un mínimo de dos décadas en 2026 hasta el 0,431%. Mientras tanto hay fallos de la justicia que obligan al Estado Nacional a actualizar los fondos que no están siendo cumplidos por el gobierno nacional.
De acuerdo con el trabajo difundido por epc, el presupuesto ejecutado de los fondos de Ciencia y Técnica se retrajeron un 1,1% real en el acumulado del primer trimestre 2026 respecto del mismo período del año pasado, que se suma a las caídas del 30,2% de 2024 y del 16,4% de 2025. Respecto de 2023, la ejecución acumulada en lo que va de 2026 se encuentra 37,8% por debajo.
Por otro lado, de acuerdo con las previsiones que realizan para este año, aún con supuestos optimistas, el presupuesto del área caería 15,6% real en el año, declinando un 50,8% real respecto de 2023 y 58,1 puntos vs. el máximo de 2015.
La ejecución presupuestaria del primer trimestre muestra caídas en casi todos los institutos, aunque en distintas proporciones: mientras que el INA (Instituto Nacional del Agua) fue de -45,8%), rl de la CONAE que participa en la Misión Artemis a la luna de -33,2%) y la Agencia IDI (Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) -20,4%); el del Inta se retrajo -12,3%), CONICET -7,1% y el INTI -6,5%.
El informe señala que el gasto en programas específicos de Defensa (Sostén Logístico Antártico) presenta un alza estacional, al igual que CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica (+4,4%), debido a erogaciones en el desarrollo del RA-10, un reactor multipropósito destinado a la salud, la ciencia, la tecnología y la industria, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza.
Respecto de los salarios del personal que trabaja en los organismos de Ciencia y Técnica, el informe concluye que continuó el proceso de deterioro del poder adquisitivo que va de -39,5% CIC-CPA y Becas del CONICET; -33,2% en Universidades Nacionales y -31,0% SINEP) desde noviembre de 2023.
Medido por provincia, la ejecución del presupuesto nacional de Ciencia y Técnica cae de manera muy asimétrica. Con el promedio nacional en 37,8% de retracción entre el primer trimestre de 2026 contra el mismo período de 2026, las provincias más afectadas son Neuquén (-63,0%), La Rioja (-57,7%) y Santa Cruz (-55,3%), mientras que las menos cayeron fueron Río Negro (-31-1%), Chubut 32,1% y Mendoza -33,2%. En el caso de Santa Fe la pérdida es de -38%, tres décimas menos que el promedio nacional.