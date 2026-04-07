#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Representará el 0,14% del PBI

La inversión en Ciencia y Tecnología será este año la más baja desde 1972

La Función Ciencia y Tecnología del presupuesto acumuló una caída real del 50,8% desde 2023. El presupuesto de la CONAE, que participa de la Misión Artemis a la luna, se retrajo en el primer trimestre el 33,2% respecto al mismo período del año pasado.

Las universidades tendrán un recorte presupuestario importante. El LitoralLas universidades tendrán un recorte presupuestario importante. El Litoral
Seguinos en
Por: 

El presupuesto nacional para ciencia y tecnología estará en el orden del 0,140% del Producto Interno Bruto, el valor más bajo desde que se registra estos datos a partir del año 1972, mientras que al primer trimestre de este año acumula una caída real del 50,8% desde 2023, de acuerdo con el análisis realizado por los investigadores de epc; las letras iniciales de economía, política y ciencia, que conforman un grupo de investigadores, analistas y consultores con experiencia de gestión en políticas del área y que integra el Centro Iberoamericano de Investigación en CTI.

Mirá también Los salarios argentinos perdieron casi 20% de poder adquisitivo en seis años y tuvieron el peor desempeño de la región

De esta manera, el financiamiento del sector Ciencia y Técnica está cada vez más lejos de la pauta establecida en la suspendida Ley 27.614, que preveía destinar el 0,520%del PBI para el sector. Por su parte, el presupuesto universitario representaba el 0,718% del PBI en 2023, pero caerá a un mínimo de dos décadas en 2026 hasta el 0,431%. Mientras tanto hay fallos de la justicia que obligan al Estado Nacional a actualizar los fondos que no están siendo cumplidos por el gobierno nacional.

El Conicet Santa Fe este martes por la mañana. Crédito: Flavio RainaEl Conicet Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

De acuerdo con el trabajo difundido por epc, el presupuesto ejecutado de los fondos de Ciencia y Técnica se retrajeron un 1,1% real en el acumulado del primer trimestre 2026 respecto del mismo período del año pasado, que se suma a las caídas del 30,2% de 2024 y del 16,4% de 2025. Respecto de 2023, la ejecución acumulada en lo que va de 2026 se encuentra 37,8% por debajo.

Por otro lado, de acuerdo con las previsiones que realizan para este año, aún con supuestos optimistas, el presupuesto del área caería 15,6% real en el año, declinando un 50,8% real respecto de 2023 y 58,1 puntos vs. el máximo de 2015.

Mirá tambiénLiquidaciones del agro cayeron un 15% en el primer trimestre de 2026

La ejecución presupuestaria del primer trimestre muestra caídas en casi todos los institutos, aunque en distintas proporciones: mientras que el INA (Instituto Nacional del Agua) fue de -45,8%), rl de la CONAE que participa en la Misión Artemis a la luna de -33,2%) y la Agencia IDI (Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) -20,4%); el del Inta se retrajo -12,3%), CONICET -7,1% y el INTI -6,5%.

El informe señala que el gasto en programas específicos de Defensa (Sostén Logístico Antártico) presenta un alza estacional, al igual que CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica (+4,4%), debido a erogaciones en el desarrollo del RA-10, un reactor multipropósito destinado a la salud, la ciencia, la tecnología y la industria, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza.

La UTN Rafaela forma profesionales con fuerte vínculo al sector productivo regional.La UTN Rafaela.

Respecto de los salarios del personal que trabaja en los organismos de Ciencia y Técnica, el informe concluye que continuó el proceso de deterioro del poder adquisitivo que va de -39,5% CIC-CPA y Becas del CONICET; -33,2% en Universidades Nacionales y -31,0% SINEP) desde noviembre de 2023.

Medido por provincia, la ejecución del presupuesto nacional de Ciencia y Técnica cae de manera muy asimétrica. Con el promedio nacional en 37,8% de retracción entre el primer trimestre de 2026 contra el mismo período de 2026, las provincias más afectadas son Neuquén (-63,0%), La Rioja (-57,7%) y Santa Cruz (-55,3%), mientras que las menos cayeron fueron Río Negro (-31-1%), Chubut 32,1% y Mendoza -33,2%. En el caso de Santa Fe la pérdida es de -38%, tres décimas menos que el promedio nacional.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Economía del conocimiento
Conicet

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro