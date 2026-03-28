Estados Unidos habilita la explotación minera a gran escala en Venezuela

El escenario político en Venezuela ha dado un giro radical que comienza a materializarse en el plano económico.
En un movimiento clave para la reconstrucción económica del país caribeño, la OFAC emitió licencias que permiten el comercio de oro y tierras raras. La medida consolida la nueva relación bilateral tras el cambio de régimen.
El escenario político en Venezuela ha dado un giro radical que comienza a materializarse en el plano económico.
Este viernes, el gobierno de los Estados Unidos anunció un nuevo y significativo levantamiento de sus sanciones contra el país sudamericano, esta vez con el objetivo de facilitar la explotación de sus vastos recursos mineros, con especial énfasis en el oro.
Este deshielo diplomático y comercial no es fortuito. Desde la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, Washington ha acelerado la normalización de las relaciones con las autoridades de transición.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó tres licencias que autorizan transacciones previamente prohibidas, permitiendo que capitales internacionales regresen a sectores que estuvieron vedados por casi una década: el petróleo, el gas y, ahora, la minería de alto valor.
Venezuela no es solo una potencia petrolera; es una reserva estratégica de minerales esenciales para la tecnología del siglo XXI.
El centro de esta nueva apertura es el Arco Minero del Orinoco, un territorio de aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados que alberga no solo oro y diamantes, sino también bauxita, coltán y las codiciadas tierras raras, componentes críticos para la fabricación de microprocesadores, baterías de vehículos eléctricos y teléfonos inteligentes.
Sin embargo, la reapertura de esta zona no está exenta de desafíos. Durante años, el Arco Minero fue territorio fértil para la operatividad de grupos armados, guerrillas y bandas organizadas que controlaban la extracción ilegal.
La nueva estrategia de la OFAC busca desplazar estas economías sumergidas mediante la formalización de la actividad y la entrada de corporaciones multinacionales que cumplan con estándares internacionales de transparencia y sostenibilidad.
Para acompañar este proceso, el Parlamento de Venezuela dio a principios de marzo su primer aval a una nueva Ley de Minería. Este marco legal busca ofrecer garantías jurídicas inéditas a los inversores extranjeros, reduciendo las trabas burocráticas y permitiendo esquemas de asociación público-privada que antes eran impensables bajo la ideología del socialismo del siglo XXI.
La decisión de la administración estadounidense responde también a una necesidad de seguridad nacional: reducir la dependencia de las cadenas de suministro controladas por China, especialmente en lo que respecta a minerales críticos.
Al habilitar la explotación en Venezuela, Washington asegura una fuente cercana y abundante de recursos necesarios para la transición energética y la industria de defensa.
Por su parte, para la economía venezolana, la reactivación del sector minero representa el ingreso de divisas frescas necesarias para la estabilización de su moneda y la reconstrucción de una infraestructura devastada.
El ministro de minería de la transición señaló que el objetivo es convertir a Venezuela en un "hub minero responsable", que pueda competir en calidad y trazabilidad con los mercados de Canadá o Australia.
La mirada del mundo está puesta ahora en cómo se implementarán estas licencias.
El desafío para el nuevo gobierno será demostrar que puede ejercer soberanía sobre territorios antes olvidados y garantizar que la riqueza del subsuelo se traduzca, finalmente, en una mejora real del nivel de vida de la población, lejos de la corrupción que caracterizó a las gestiones anteriores.