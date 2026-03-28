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Arrestan a KP Sharma Oli

Nepal: detienen al ex primer ministro por la sangrienta represión de 2025

El ex primer ministro KP Sharma Oli y su ministro del Interior fueron arrestados este sábado. Se los vincula con la muerte de 77 jóvenes durante las protestas que derrocaron su mandato en 2025.

Justicia en el Himalaya: Arrestan a KP Sharma Oli por la muerte de 77 manifestantes. Credito: REUTERS/Navesh ChitrakarJusticia en el Himalaya: Arrestan a KP Sharma Oli por la muerte de 77 manifestantes. Credito: REUTERS/Navesh Chitrakar
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En un operativo realizado este sábado por la mañana, la policía de Nepal detuvo al ex primer ministro KP Sharma Oli y al exministro del Interior, Ramesh Lekhak.

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Ambos líderes están bajo investigación por su presunta responsabilidad directa en la mortal represión ocurrida en septiembre de 2025 contra jóvenes de la Generación Z.

El portavoz de la policía del Valle de Katmandú, Om Adhikari, confirmó que el proceso judicial seguirá su curso legal de inmediato.

Estos arrestos marcan un hito en la historia política del país, tras un levantamiento social que dejó un saldo oficial de 77 fallecidos y forzó la salida del poder de la anterior administración.

El factor generacional y el ascenso de Balendra Shah

Las detenciones se producen apenas 24 horas después de la asunción del nuevo primer ministro, Balendra Shah.

Former Nepal Prime Minister and Chairman of the Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) K.P. Sharma Oli gestures while being taken to a hospital from the District Police Range after his detention by police, who are investigating whether he was negligent in preventing dozens of deaths during the Gen Z protests, in Kathmandu, Nepal, March 28, 2026. REUTERS/Navesh Chitrakar REFILE - CLARIFYING PARTY NAMELa policía de Nepal detuvo al ex primer ministro KP Sharma Oli y al exministro del Interior, Ramesh Lekhak. Credito: REUTER

Con solo 35 años y una carrera previa como rapero y alcalde de la capital, Shah representa el cambio generacional que demandaban las calles.

Su llegada al poder es el resultado de las primeras elecciones celebradas tras la ola de protestas que paralizó al país.

El conflicto original estalló el año pasado por una prohibición temporal de las redes sociales, pero rápidamente se transformó en un estallido social masivo contra la crisis económica. "Esto no es una venganza, es el comienzo de la justicia", declaró el flamante ministro del Interior, Sudan Gurung, quien fue una de las caras visibles de las movilizaciones.

De la prohibición digital al incendio del Parlamento

La cronología de los hechos que hoy se investigan describe dos jornadas de caos absoluto en 2025. El primer día de movilizaciones se cobró la vida de 19 jóvenes bajo fuego policial.

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La violencia escaló al día siguiente, extendiéndose por todo el territorio nacional y culminando con el incendio de sedes gubernamentales y del propio Parlamento.

Un informe oficial respaldado por el Estado recomendó el procesamiento de Oli, de 74 años, señalando que la fuerza utilizada fue desproporcionada.

Former Nepal Prime Minister and Chairman of the Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) K.P. Sharma Oli gestures while being taken to a hospital from the District Police Range after his detention by police, who are investigating whether he was negligent in preventing dozens of deaths during the Gen Z protests, in Kathmandu, Nepal, March 28, 2026. REUTERS/Navesh Chitrakar REFILE - CLARIFYING PARTY NAMELa policía de Nepal detuvo al ex primer ministro KP Sharma Oli y al exministro del Interior, Ramesh Lekhak. Credito: REUTER

Con estas detenciones, Nepal busca cerrar una de sus etapas más oscuras y establecer un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios ante la violación de los derechos humanos.

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