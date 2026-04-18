Tras 16 años ininterrumpidos en el poder, Viktor Orbán, el referente de la derecha antieuropeísta y aliado estratégico de figuras como Donald Trump y Javier Milei, fue derrotado en las urnas.
Hungría: claves del triunfo de Peter Magyar en las elecciones parlamentarias
En diálogo con CyD Litoral, el analista Joaquín Bernardis explicó el fenómeno político que terminó con 16 años de hegemonía de Viktor Orbán. El ascenso de Magyar marca un giro hacia la integración con la Unión Europea y el fin de un aliado para los movimientos de extrema derecha global.
El responsable de este cambio radical es Peter Magyar, un antiguo "insider" del sistema que, al frente de su partido Respeto y Libertad (TISZA), logró una mayoría abrumadora en el Parlamento.
En diálogo con CyD Litoral, el especialista Joaquín Bernardis desglosó los factores que permitieron este vuelco electoral.
"Se trata de un cambio radical en la conducción de Hungría. Magyar formó parte de la estructura política del partido Fides (de Orbán), pero tras una serie de escándalos internos se separó y logró una victoria por amplia mayoría, obteniendo más de dos tercios de los escaños", explicó.
Una agenda centrada en el "ciudadano de a pie"
A diferencia de la retórica de Orbán, centrada en el alineamiento con líderes externos y la confrontación directa con la Unión Europea (UE), Magyar basó su campaña en los problemas cotidianos de la sociedad húngara. "Su agenda se enfocó en recomponer la calidad de vida, que se vio muy afectada en los últimos cuatro años a partir de la guerra", señaló Bernardis.
El analista destacó que el apoyo a Magyar fue transversal: "Logró ganar tanto en términos geográficos como generacionales; lo votaron desde los jóvenes hasta los más ancianos".
El programa del futuro primer ministro prioriza la reconstrucción de los sistemas de salud y educación, además de una mejora sustancial en los salarios, alejándose de las pretensiones de un "Brexit húngaro" que sobrevolaba la gestión anterior.
El impacto en el bloque europeo
La salida de Orbán es recibida con alivio y entusiasmo en Bruselas, París y Berlín. Según Bernardis, el cambio de mando es leído como un triunfo de la "autonomía estratégica" europea, el eslogan que promueve un bloque fuerte y menos dependiente de potencias externas.
"Es un triunfo para líderes como Macron en Francia o Merz en Alemania", afirmó el especialista. El giro implica un distanciamiento crítico de Rusia —con quien Orbán mantenía una relación cercana— y un firme compromiso de Peter Magyar por recomponer los lazos diplomáticos y la integración económica con el resto del continente.
El fin de un liderazgo personalista
La derrota de Orbán representa la caída de uno de los grandes críticos de la integración regional. Mientras el líder saliente buscaba posicionar a Hungría como un bastión contra la Unión Europea, el nuevo gobierno promete volver al corazón del bloque.
"La mirada del resto de Europa es muy positiva", concluyó Bernardis. Con un poder parlamentario que le permitirá realizar reformas profundas, Magyar se enfrenta ahora al desafío de normalizar un país que, tras casi dos décadas bajo un mismo signo político, busca recuperar su peso institucional dentro de la comunidad internacional.