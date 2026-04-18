Nueva era

Hungría: claves del triunfo de Peter Magyar en las elecciones parlamentarias

En diálogo con CyD Litoral, el analista Joaquín Bernardis explicó el fenómeno político que terminó con 16 años de hegemonía de Viktor Orbán. El ascenso de Magyar marca un giro hacia la integración con la Unión Europea y el fin de un aliado para los movimientos de extrema derecha global.