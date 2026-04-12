El mapa político de Hungría cambió de manera abrupta tras las elecciones legislativas de este domingo. En el centro de ese giro aparece una figura hasta hace poco desconocida para gran parte de la escena internacional: Péter Magyar.
Quién es Péter Magyar, el abogado que derrotó a Orbán y sacudió la política europea
De perfil técnico y bajo exposición pública, construyó su liderazgo en medio de una crisis institucional y logró capitalizar el descontento social con un discurso centrado en la corrupción.
Con una victoria contundente, el líder del Tisza–Partido Respeto y Libertad logró desplazar del poder a Viktor Orbán, quien gobernó durante 16 años y se había consolidado como uno de los dirigentes más influyentes de Europa del Este.
Pero, ¿quién es realmente el hombre que protagonizó este cambio histórico?
De perfil técnico a protagonista político
Nacido en Budapest en 1981, Magyar es abogado y desarrolló gran parte de su carrera dentro de la administración pública. Durante años ocupó cargos técnicos en áreas clave como el Ministerio de Exteriores, la representación ante la Unión Europea y organismos financieros estatales.
Su nombre comenzó a tomar relevancia en el ámbito político por su vínculo con Judit Varga, exministra de Justicia del gobierno de Orbán. Se conocieron en 2005, se casaron al año siguiente y tuvieron tres hijos.
Mientras la carrera de Varga crecía dentro del oficialismo, Magyar optó por un rol más reservado, incluso relegando su desarrollo profesional en ciertos momentos para priorizar la vida familiar.
Sin embargo, esa relación terminó en medio de un fuerte conflicto. Tras el divorcio, Varga lo acusó públicamente de violencia doméstica y chantaje, denuncias que Magyar rechazó, asegurando que respondían a una estrategia política para desacreditarlo.
El escándalo que lo lanzó a la política
El punto de inflexión en la trayectoria de Magyar llegó en febrero de 2024, en medio de una crisis institucional que sacudió al gobierno húngaro.
El escándalo se originó a partir de un indulto firmado por la entonces presidenta Katalin Novák y respaldado por Varga, que benefició a un funcionario condenado por encubrir abusos a menores.
La polémica derivó en la renuncia de ambas figuras y dejó al oficialismo en una posición de debilidad. Fue entonces cuando Magyar decidió avanzar.
Convocó a la prensa y difundió un audio grabado durante su matrimonio, en el que Varga hablaba de presiones dentro del gobierno para modificar documentos y proteger a funcionarios en casos de corrupción.
La revelación tuvo un impacto inmediato. No solo golpeó al núcleo del poder político, sino que también posicionó a Magyar como una figura emergente en un contexto de creciente descontento social.
Un discurso contra la corrupción y una victoria histórica
A partir de ese momento, Magyar tomó el control del Tisza–Partido Respeto y Libertad, una fuerza hasta entonces marginal, y la transformó en una alternativa competitiva.
Su discurso se centró en la denuncia de la corrupción, la necesidad de reformas institucionales y la recuperación de la credibilidad del sistema político.
El crecimiento fue acelerado. En las elecciones europeas de 2024, el partido ya se había consolidado como segunda fuerza, anticipando el resultado que finalmente se concretó en las legislativas.
En el plano ideológico, Magyar se presenta como conservador y proeuropeo. Defiende una mayor integración con la Unión Europea y la OTAN, al tiempo que mantiene posiciones firmes en temas como migración.
Entre sus propuestas, se destacan el desbloqueo de fondos europeos retenidos, la búsqueda de independencia energética respecto de Rusia hacia 2035 y la convocatoria a un referéndum sobre la eventual adhesión de Ucrania al bloque europeo.
La victoria de Péter Magyar no solo marca el fin de una era en Hungría, sino también el surgimiento de un nuevo actor político en Europa.
En un escenario atravesado por tensiones internas y desafíos globales, su llegada al poder abre una etapa de cambios cuya profundidad aún está por definirse.