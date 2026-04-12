Alta participación

Ganó la oposición en Hungría: Orbán reconoció una "dolorosa" derrota que lo dejó sin nueva reelección

El premier húngaro admitió la derrota frente al líder de Tisza, Péter Magyar, lo que marca el fin de 16 años ininterrumpidos en el poder. La jornada electoral alcanzó una participación histórica de casi el 78%, según la oficina electoral.