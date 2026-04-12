Viktor Orbán reconoció la derrota ante Péter Magyar en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría. La jornada tuvo una participación inusualmente alta que llegó casi al 79% del padrón, según los reportes oficiales citados. El primer ministro, que buscaba la reelección para un nuevo mandato tras más de una década en el poder, admitió la victoria del opositor y anunció que su partido Fidesz pasará a la oposición. El resultado modificó el escenario político y abrió la puerta a un cambio en el Ejecutivo húngaro.
Ganó la oposición en Hungría: Orbán reconoció una "dolorosa" derrota que lo dejó sin nueva reelección
El premier húngaro admitió la derrota frente al líder de Tisza, Péter Magyar, lo que marca el fin de 16 años ininterrumpidos en el poder. La jornada electoral alcanzó una participación histórica de casi el 78%, según la oficina electoral.
La oficina electoral nacional, con un porcentaje significativo del escrutinio, proyectó que la coalición liderada por Tisza obtendría 138 escaños en un parlamento de 199 bancas, mientras que el Fidesz quedaría con 54 escaños; esa proyección implicaba una mayoría amplia para la oposición. Péter Magyar, el candidato opositor primero en las encuestas, recibió la felicitación telefónica del premier y celebró el resultado como el inicio de un cambio de sistema en el país. El recuento aún continuaba para confirmar cifras definitivas.
La campaña puso en disputa la continuidad del primer ministro y la orientación del país frente a la Unión Europea. Orbán, primer ministro durante 16 años, buscaba un quinto mandato consecutivo y planteó la reelección como defensa de la soberanía nacional. En contraste, el opositor, que emergió como candidato desde filas disidentes, capitalizó el descontento por la economía y la corrupción en su mensaje, y las encuestas previas lo mostraban por delante del Fidesz.
Proyección de escaños y declaraciones de los protagonistas
Con aproximadamente 72,44% del escrutinio, la oficina electoral indicó que Tisza obtendría 138 escaños, cifra que permitiría a la oposición una mayoría calificada en el Parlamento; en la misma proyección Fidesz quedó en 54 escaños. Ese cálculo fue difundido mientras los partidos evaluaban próximos pasos institucionales y las implicancias para la formación del nuevo gobierno.
Tras conocerse las proyecciones, Péter Magyar dijo que “Nadie debe tener miedo, hoy habrá un cambio de sistema en Hungría”, y añadió que el Estado mafioso ya no tiene poder sobre ningún ciudadano húngaro, según sus declaraciones a la prensa. Más tarde, Viktor Orbán afirmó que se presentó “para ganar” y reconoció que el resultado era claro y doloroso, y anunció que Fidesz pasaría a la oposición.
Desde el entorno de Tisza se mostraron optimistas con modelos internos que proyectaban incluso mayorías amplias, mientras el jefe de gabinete de Orbán indicó confianza en una remontada que finalmente no se concretó en las proyecciones iniciales; ambos bandos sostuvieron posturas públicas sobre la limpieza del proceso y la legitimidad del recuento.
Participación récord y reacciones nacionales e internacionales
La jornada electoral registró una movilización histórica: Hubo casi un 79% de participación, con reportes que marcaron 77,8% hacia el cierre y picos superiores a los registros de elecciones anteriores. Hungría contaba con ocho millones, concretamente 8,1 millones de ciudadanos habilitados para votar y más de 10.000 colegios electorales, según los datos oficiales difundidos durante la jornada.
El aumento de la asistencia se notó especialmente en zonas urbanas y grandes ciudades, según medios locales, mientras que en áreas rurales el incremento fue menor. Las encuestas previas mostraban al partido Tisza en torno al 50% y al Fidesz alrededor del 37%, con Nuestra Patria, formación de extrema derecha, situada cerca del 4% y por debajo del umbral necesario para acceder al Parlamento.
Reacciones europeas llegaron rápidamente: la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Francia felicitaron a Péter Magyar, y varias capitales celebraron el resultado como una vuelta hacia posiciones más cercanas a la Unión Europea. A nivel nacional, el cambio de mayorías anticipa consecuencias institucionales directas en la composición del gobierno y en la relación de Hungría con las instituciones comunitarias.
El reconocimiento de Orbán y la proyección de escaños por parte de la oficina electoral dejan al país ante una transición institucional cuya concreción dependerá del escrutinio definitivo y de la formación del nuevo Ejecutivo.